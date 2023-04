[P] Anunț începere proiect „Investiții în activități productive pentru GRIFIL COM SRL”

Societatea GRIFIL COM SRL, cod de identificare fiscală 3770462, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J25/238/2008, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 10.02.2023 proiectul cu titlul „Investiții în activități productive pentru GRIFIL COM SRL” , RUE 967, Cod SMIS 160254, în baza contractului de finanțare nr. 1032/POC/411/AS încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii si a rezilientei intreprinderii GRIFIL COM SRL, prin implementarea unor solutii inovative de fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor general și specifice sunt:

Descriere obiective specifice ale proiectului

OS 1. Achizitia de active corporale aferente investitiei. Realizarea unei investiții de retehnologizare a unei activitati existente pentru GRIFIL COM SRL, care implică achiziția de utilaje și echipamente tehnologice, îmbunătățirea capabilităților tehnologice utilizate în realizarea produselor..

OS 2. Contributia la indeplinirea obiectivelor de mediu. Pregătirea unei redresări verzi și reziliențe a economiei, prin contribuția cu minim 20% din valoarea proiectului companiei GRIFIL COM SRL la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.

OS 3. Cresterea productivitatii muncii. Creșterea productivității muncii în cadrul companiei GRIFIL COM SRL în anul 3 de sustenabilitate cu un procent de minim 15%, păstrând numărul minim de 18 angajați din anul de referință 2020.

Detalii rezultat

RA 1. Retehnologizarea capacității de productie prin achiziția de utilaje/echipamente tehnologice pentru GRIFIL COM SRL.

RA 2. În urma implementării proiectului, întreprinderea GRIFIL COM SRL va respecta principiul DNSH

RA 3. În urma implementării proiectului, întreprinderea GRIFIL COM SRL își va crește productivitatea muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15%

RA 4. Menținerea numărului de angajați în anul 3 de sustenabilitate de la 18 angajați în anul 2020 la 18 angajați în anul 2026.

Valoarea totală a proiectului este de 3.106.065,37 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 1.931.751,35 lei, formată din:FEDR/FC/FSE/ILMT: 1.618.150,57 lei și Buget național: 313.600,78 lei, echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a proiectului de la data de 10.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de Contact: GRIFIL COM SRL

Sediu social: Loc. Baia de Aramă, Oraş Baia de Aramă, Str. Tarniţa, Nr. 20, Județ Mehedinţi, România

Reprezentant legal: Alexandra GEORGESCU

Telefon: 0757614161

E-mail: grifil93tis@yahoo.com