[P] Anunt finalizare proiect “Granturi capital de lucru” – S.C. PENSIUNEA SUB CETATE LA MATEI SRL

S.C.PENSIUNEA SUB CETATE LA MATEI SRL anunta incheierea proiectului Nr.M2-9391/29.04.2021 – GRANTURI PENTRU CAPITAL DE LUCRU ACORDATE BENEFICIARILOR IMM-URI CU ACTIVITATE ECONOMICA IN UNUL DIN DOMENIILE DE ACTIVITATE PREVAZUTE IN ANEXA 2 DIN OUG.130/31.07.2020.

Obiectul proiectului a fost sprijinirea activitatii desfasurate de S.C.PENSIUNEA SUB CETATE LA MATEI SRL si anume activitatea de servicii de cazare.

Acest proiect s-a derulat pe parcursul a doua perioade:

implementare a proiectului – maximum 6 luni; mentinere sau suplimentare a locurilor de munca fata de momentul obtinerii finantarii timp de 6 luni.

Valoarea proiectului a fost de 108.968,85 lei total: 92.623,52 lei – grant si 16.345,33 lei – cofinantare.

Proiectul a fost finantat de FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin PROGRAMUL OPERATIONAL COMPETITIVITATE 2014 – 2020.

PERSOANA DE CONTACT:

GODJA ANAMARIA

subcetatelamatei@yahoo.com

tel.0761.763.653