Yahoo! și alte servicii, vândute cu 5 miliarde de dolari

Compania americană de telecomunicații Verizon Communications a ajuns, luni, la un acord definitiv pentru a vinde unor fonduri de investiții divizia sa de media, inclusiv serviciile Yahoo!, populare în România.

Astfel, firma de investiții Apollo Global Management Inc., care administrează o serie de fonduri de private equity, va prelua 90% din divizia Verizon Media pentru suma de 5 miliarde de dolari, din care 4,25 miliarde de dolari în bani și 0,75 miliarde dolari în acțiuni. Verizon Communications va păstra 10% din Verizon Media.

La finalizarea tranzacției, noul proprietar, Apollo Global Management, va schimba numele Verizon Media în Yahoo, având în vedere că acesta este cel mai puternic activ din portofoliul achiziționat.

CEO-ul Verizon Media, Guru Gowrappan, va conduce mai departe noua companie Yahoo.

În România, Yahoo! este cunoscut mai ales pentru serviciul gratuit de e-mail, unul dintre primele folosite de către români și încă popular în țara noastră. De asemenea, motorul de căutare și portalul Yahoo în limba română oferă în principal știri preluate din presa națională. Și servciul de mesagerie Yahoo! Messanger a fost utilizat în România, dar în iulie 2018 Verizon media l-a închis, pe fondul declinului acestuia.

Yahoo! în limba română a fost lansat în anul 2010, după 6 ani de la deschiderea servicului web în SUA, de către Jerry Yang și David Filo.

Până prin anul 2000, Yahoo! era unul dintre cele mai populare portaluri web din lume dar apoi a pierdut teren mult în fața Google.

Verizon Media, compania pe care o vinde acum Verizon Communication, a fost fondată în anul 2017, sub numele de Oath Inc. Sub acest brand, Verizon Communication și-a grupat afacerile din domeniul online, și anume AOL (fosta America Online) și Yahoo!. Verizon Communication cumpărase AOL în anul 2015, pentru 4,4 miliarde de dolari, și Yahoo! în anul 2017, pentru 4,83 miliarde de dolari.

Din 2019, Verizon Communication a schimbat numele Oath în Verizon Media.