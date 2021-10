[P] Vrei să începi propria afacere cu un magazin online? Merită într-adevăr să faci asta?

Te întrebi dacă merită să deschizi un startup? Ai o idee care se va baza pe comerțul electronic? Dacă dorești să deschizi un magazin online inovator, cu siguranță ai șanse de succes. Vei vedea că merită să alegi un magazin online ca startup prin două exemple: primul este un magazin online, unde clienții pot achiziționa un abonament de unde vor primi îmbrăcăminte în fiecare lună.

Nu orice fel de îmbrăcăminte, pentru că este vorba despre branduri originale. Clientul nu știe niciodată ce anume va primi de fiecare dată, dar poate fi sigur că hainele noi vor fi adaptate preferințelor sale. Cel de-al doilea, pe de altă parte, este un magazin online care vinde saltele. Ai putea întreba, ce este unic la saltele? Acesta este echipamentul de cea mai înaltă clasă pe care consumatorul îl poate adapta la propriile sale nevoi. Contrar aparențelor, alegerea unei saltele are o mare importanță în contextul unui somn bun și confortabil. După cum poți vedea, un magazin online poate fi un succes!

Poți configura un magazin online ca parte a unui startup?

Dacă alții au succes, tu de ce ar trebui să eșuezi? Dar merită deschiderea unui startup ? Cu siguranță, da! Poate fi bazat pe un magazin online? De ce nu?! Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că afacerea denumită startup trebuie să fie inovatoare și să aibă șanse de dezvoltare rapidă. În comerțul electronic, există două moduri cele mai populare de a obține acest titlu: vânzarea de produse inovatoare (de exemplu, saltele) sau vânzarea de produse „obișnuite”, dar într-o formă inovatoare (de exemplu, magazinul cu îmbrăcăminte).

Comerțul electronic oferă o mulțime de posibilități, mai ales că magazinele online moderne sunt extrem de ușor de utilizat și foarte populare. De la an la an, tot mai mulți oameni fac cumpărături online - și nu pentru că există o lipsă de produse în magazinele staționare. Magazinele online sunt doar convenabile. În plus, sortimentul disponibil online poate fi adesea găsit la un preț mai atractiv.

Imaginează-ți că știi ce dorești să vinzi și cum vei face acest lucru. Când creezi un magazin online ca startup, gândește-te cu atenție la alegerea platformei. Probabil te vei confrunta cu alegerea SaaS (Software as a Service) și open source (cod sursă deschisă). Ambele tipuri de software au propriile avantaje individuale. Cu siguranță, mai multe oportunități de dezvoltare sunt oferite de open source, dar platformele SaaS sunt foarte ușor de utilizat. Merită să te informazi mai mult pe acest subiect, mai ales că selectarea software-ului poate avea o importanță cheie în contextul dezvoltării unui magazin online ca startup - și, după cum știi cu siguranță, acest tip de afacere este orientat spre progres, și într-un timp foarte scurt.

Metode de finanțare

Cine va plăti pentru toate? Întrucât știi deja că merită să configurezi un startup ca magazin online , ar trebui să iei în considerare cât va costa și de unde să obții capitalul. Metodele de finanțare variază - uneori antreprenorii își folosesc propriile economii, iar alții solicită finanțare specială.

Înainte de a configura un startup cu un magazin online

Ideea ta de pornire ar trebui să fie ajustată pentru a-ți crește șansele de succes. De obicei, aceste tipuri de activități nu au modele de afaceri datorită inovației și formei lor experimentale. Cu toate acestea, poți efectua cercetări de piață și poți discuta problemele de bază pe cont propriu sau împreună cu un grup de specialiști. La ce să acorzi o atenție specială?