Voluntari Facebook au oferit mentorat unor liceeni români

16 elevi de la mai multe licee din țară, înscriși la un proiect de educație pentru orientare profesională, au participat la sesiuni săptămânale de mentorat derulate cu sprijinul a 15 voluntari din partea companiei Meta (Facebook).

La proiectul Build-up Your Future, conceput pentru a-i sprijini pe tineri să-și dezvolte cunoștințele și abilitățile necesare succesului în carieră, derulat în perioada iulie - decembrie 2021, au participat 16 elevi din 13 licee din România și 15 voluntari, români și străini, din 6 orașe din Europa și SUA.

Proiectul a inclus peste 120 de sesiuni de mentorat unu la unu, pe teme privind orientarea în carieră.

Pe parcursul sesiunilor de mentorat organizate online, consultanții voluntari i-au ajutat pe elevi să descopere informații noi, să își dezvolte aptitudini și abilități necesare orientării în carieră și pregătirii pentru locul de muncă, să identifice sau să își cultive interesele personale și profesionale și să exploreze diferite oportunități de internship și carieră.

Experiența în cadrul proiectului „a fost importantă din mai multe perspective. În primul rând, a contribuit la dezvoltarea personală și îndrumarea în carieră a unui elev, ai cărui pași în etapele viitoare vor fi posibil influențați de discuțiile noastre. Ne-am axat des pe abilitățile necesare în afara cadrului academic, de multe ori aflând că subiectul discutat era ceva cu totul nou pentru elev. Mai mult, consider că am format și o prietenie frumoasă ca parte a acestui proiect. De asemenea, ajutând cu planificarea programului, am dobândit o experiență benefică pe partea de organizare. Am avut o colaborare facilă cu echipa Junior Achievement România, care ne-a sprijinit și ne-a oferit nenumărate resurse pentru organizarea discuțiilor”, susține Denisse Sevastian – Software Engineer, coordonator proiect, mentor din partea Meta, Zürich, Elveția.