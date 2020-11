"Vedetele” piețelor bursiere la sfârșit de 2020 și început de 2021 - opiniile specialiştilor

Comerțul online, companiile de tehnologie, de securitate cibernetică, cele active în domeniul online în general, aurul, sectorul farmaceutic și medical, companiile active în domeniul produselor de strictă necesitate (atât producători cât și retaileri) și companiile de energie prezintă cele mai bune oportunități de investiții la sfârșit de 2020 și început de 2021, potrivit opiniilor formulate de șapte dintre cei mai cunoscuți specialiști din domeniul pieței de capital din România.

Valentin Nedelcu, Mircea Iliescu, Dan Sulica, Tiberiu Porojan, Bogdan Maioreanu, Ștefan Iordan și Claudiu Cazacu au vorbit despre „vedetele” piețelor bursiere la sfârșit de 2020 și început de 2021, într-o analiză realizată de XTB.

Valentin Nedelcu: „Care vor fi vedetele finalului de an 2020? Greu de spus, însă având în vedere că încă ne aflăm în Era Pandemiei și, cel mai probabil, măsurile de lockdown se vor extinde pe măsura ce intrăm în iarna, sunt șanse bune ca sectorul tehnologiei (în special cel din SUA) să își continue creșterile. Pe termen mai lung, piețele emergente și acțiunile de tip value au un potențial bun de creștere, pe măsură ce investitorii se vor reorienta spre active cu evaluări mai bune. Aurul are șanse bune să își reia creșterea. Nu exclud nici o continuare a corecțiilor în următoarele luni pe toate piețele de acțiuni. Piețele sunt foarte sensibile la știrile legate de pandemie (vaccin, măsuri de lockdown, stimuli fiscali și monetari), astfel încât, în următoarele luni, cel mai probabil, un portofoliu echilibrat de acțiuni, titluri de stat din țările dezvoltate și aur este cel mai potrivit. În caz de corecții, o astfel de alocare va reduce volatilitatea portofoliului și va oferi oportunități de acumulare de acțiuni la prețuri mai mici prin rebalansare.”

Mircea Iliescu: „Anul 2020 a adus pierderi semnificative multor companii. Unele, mai ales din Digital și Sănătate, au reușit să profite de contextul actual. Este cazul FAANG, Zoom sau al celor care dezvoltă soluții pentru tratamentul COVID-19. Un alt sector care ar putea oferi o protecție mai bună investitorilor este cel de produse de primă necesitate, unde Walmart sau Costco au randamente destul de bune.”

Dan Sulica: „Printre performerii de anul acesta se numără marile companii din industria de IT și a comerțului online, dar și din sectorul farmaceutic. Astfel, în SUA indicele NASDAQ a recuperat rapid pierderile din luna martie și apoi a atins noi maxime istorice, cu 27% peste valoarea celor atinse în debutul acestui an. Și indicele S&P 500 a avut o evoluție foarte bună, tot datorită companiilor de IT din componența sa, spre deosebire de indicele Dow Jones, care nu conține acești performeri.”

Tiberiu Porojan: „2020 a fost unic în istoria contemporană prin amplitudinea evenimentelor care au marcat începutul anului şi continuă să se manifeste chiar și spre la finalul său. Închiderile economiilor din primăvara au generat valuri în toate țările lumii, efectele imediate de ordin financiar fiind greu de estimat chiar și acum. În timp ce piețele bursiere au suferit inițial corecții ample, revenirea imediată a depășit estimările multora dintre noi. Dacă indicii americani și cei din China sunt vedetele anului, nu același lucru putem să spunem despre Europa. Tot pe creștere a fost și aurul care a atins pragul de 2.000 de dolari per uncie în vară, în timp ce petrolul a suferit un recul important. Finalul anului pare pare astfel un exercițiu greu de analizat, cu atât mai puțin de estimat.”

Bogdan Maioreanu: „În momentul în care scriu aceste rânduri suntem în mijlocul a două evenimente de risc extrem de importante: alegerile din SUA și pandemia de COVID-19. Amândouă au potențialul să ridice sau să prăbușească piețele financiare. Alegerile din SUA vor crea oportunități de investiție datorită incertitudinilor din piață oferind discount-uri bune pe acțiuni atât în SUA, cât și pe piețele europene. Aceeași situație poate fi observată și la indici. Dar contextul generat de alegeri va fi destul de limitat în timp, iar incertitudinea alimentată de pandemie va mai dura. În perioada aceasta, sunt câteva industrii care merită atenție mai ales în contextul pandemiei: companiile de securitate cibernetică, tehnologiile noi care sprijină munca de acasă, inclusiv colaborarea în Realitatea Virtuală și comerțul online. În plus, online-ul are nevoie de energie electrică. De aceea, urmăresc companii de distribuție de electricitate și producătoare de energie regenerabilă. Nu în ultimul rând, o industrie interesantă este cea medicală: companiile producătoare de vaccinuri și medicamente și cele producătoare de echipamente medicale.”

Ștefan Iordan: „Ne aflăm aproape de finalul unui an foarte complicat, din toate punctele de vedere. Investițional, acest an a fost un rollercoster atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere emoțional. În calitate de investitori, putem privi această evoluție a pieței ca pe o oportunitate. Este de

Claudiu Cazacu: „Estimările actuale se îndreaptă spre un final de an dens în informații majore, în care segmentul digital și tehnologic al piețelor ar putea păstra un avantaj relativ față de piață, pentru o vreme, însă. În sectorul farma și sănătate, o distincție relevantă ar putea fi observată pentru segmentul de biotehnologie.”