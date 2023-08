Vară 2023: Top domenii în care s-au făcut cele mai multe angajări în România (platformă de recrutare)

Firmele din domenii ca industria alimentară, turism sau transport au fost cele care au făcut cele mai multe angajări în 2023, în vară, potrivit unei platforme de recrutare online.

Angajatorii au scos la bătaie peste 92.000 de joburi, de la începutul verii și până acum, pe platforma de recrutare eJobs. Dintre acestea, aproape 8.500 au fost ale firmelor din străinătate și 5.200 de joburi au fost remote, cu 1.400 mai puțin față de perioada iunie - august 2022.

Cele mai multe locuri de muncă au fost pentru candidații entry level (0 – 2 ani de experiență), mid – level (2 – 5 ani de experiență), fără experiență, seniorilor (peste 5 ani de experiență) și abia apoi managerilor.

„Vedem multe oferte pentru candidați cu experiență minimă sau zero experiență și pentru că vara, în general, crește numărul de oferte din industrii precum HoReCa sau turism, unde sunt căutați tinerii în special pentru joburi sezoniere sau project based, care nu necesită o pregătire specială sau experiență. Pentru multe dintre acestea sunt eligibili inclusiv elevi de liceu care au împlinit vârsta de 16 ani și care ar putea lua, astfel, un prim contact cu piața muncii și cu angajatorii. Din păcate, însă, încă nu există un interes considerabil pentru aplicări din partea acestui segment de candidați. Spre exemplu, din cele 2,5 milioane de aplicări din această vară, doar 13.500 au venit din partea tinerilor sub 18 ani”, spune Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs România.