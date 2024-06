Utilizarea inteligenței artificiale la job aproape s-a dublat în ultimele 6 luni (studiu Microsoft și LinkedIn)

Utilizarea inteligenței artificiale generative la locul de muncă aproape s-a dublat în ultimele 6 luni, arată un studiu despre adopția IA la job realizat în 2024 de Microsoft și LinkedIn.

Sunt patru tipuri de utilizatori de IA: de la sceptici, care folosesc rar IA, până la utilizatori experimentați care folosesc inteligența artificială pe scară largă. În comparație cu scepticii, utilizatorii experimentați și-au reorganizat complet zilele de muncă, reimaginând procesele de business și economisind peste 30 de minute pe zi, conform raportului Work Trend Index 2024, „AI at work is here. Now comes the hard part”.

Peste 90% dintre utilizatorii experimentați spun că IA face ca volumul mare de muncă să fie mai ușor de gestionat și munca este mai plăcută.

Angajații își doresc funcționalitățile inteligenței artificiale la locul de muncă și nu așteaptă ca primul pas să fie făcut de către firma pentru care lucrează: 75% dintre profesioniștii care aduc valoare companiei prin cunoștințele lor folosesc acum IA la locul de muncă.

Angajații afirmă că IA contribuie la reducerea timpului necesar de muncă, stimulează creativitatea și le permite să se concentreze pe cele mai importante sarcini. Dar, în timp ce 79% dintre liderii de business sunt de acord că adopția IA este esențială pentru a rămâne competitivi, 59% dintre ei își pun problema cuantificării câștigurilor de productivitate, iar 60% consideră că firma lor nu are conturate deocamdată o viziune și un plan de adopție pentru intelegența artificială.

Presiunea ROI-ului (randament de investiție) imediat îi împiedică pe lideri să facă pași spre adopția IA. Astfel, angajații acționează pe cont propriu: 78% dintre utilizatorii de IA folosesc propriile instrumente de inteligență artificială la locul de muncă, rămânând fără beneficiile care decurg din utilizarea strategică a acestora la scară largă și punând în pericol datele companiei.

Pentru fiecare lider, există oportunitatea de a se folosi de acest impuls pentru a genera ROI. Și nu este vorba doar de o adopție în rândul generației Z: angajații din toate grupele de vârstă folosesc propriile instrumente de inteligență artificială la locul de muncă, arată raportul.

„Work Trend Index 2024 arată clar că folosirea inteligenței artificiale la locul de muncă se face într-un ritm accelerat în întreaga lume. În timp ce numeroși angajați din România adoptă cu entuziasm instrumentele AI pentru a-și stimula productivitatea și creativitatea, multe companii mai au încă de lucru la o viziune strategică pentru implementarea eficientă a acestei tehnologii. Este esențial ca liderii de business să ofere îndrumări clare, instruire și guvernanță în ceea ce privește utilizarea AI, pentru a debloca pe deplin potențialul acesteia și pentru a prevedea riscurile de utilizare. La Microsoft, ne angajăm să sprijinim clienții și partenerii din România în acest parcurs de transformare”- a declarat Bogdan Putinică, Country Manager Microsoft România și Moldova.

Compania româno-americană UiPath și-a dezvoltat propiul instrument Gen-AI, bazat pe funcționalități și algoritmi Microsoft Copilot.

„La UiPath, am dezvoltat Autopilot, un asistent AI care are la bază tehnologie Generativa AI, similară și complementară cu soluția Copilot. Strânsa colaborare cu Microsoft ne-a oferit acces timpuriu la tehnologia Copilot, astfel ca soluțiile dezvoltate de UiPath să permită această foarte bună colaborare și completare cu Copilot. Cele două soluții lucrează foarte bine împreună pentru a acoperi nevoi diverse pe care utilizatorii le pot avea, de la echipele de dezvoltare și testing, până la analiștii de date și utilizatorii obișnuiți. Este cu adevărat asistentul digital pe care ni-l doream atunci când urmăream filme SF la televizor în anii ‘90”, a declarat Alexandru Mihalciuc, Head of Sales Solutions la UiPath.

Cercetătorii Microsoft au conceput un studiu de control, cu o durată de șase luni, desfășurat pe 60 de clienți din diverse industrii. Studiul arată că utilizatorii Copilot au citit cu 11% mai puține e-mailuri individuale și au petrecut cu 4% mai puțin timp interacționând cu acestea. Clienții care au văzut cel mai mare impact au petrecut cu 25%-45% mai puțin timp citind e-mailuri. În unele companii, timpul petrecut în ședințe a crescut, în altele a scăzut.

O ipoteză este că inteligența artificială face ședințele mai valoroase - prin schimb de informații și cale rapidă spre creație, precum o ședință de brainstorming transformată ușor într-o primă formă de proiect. În unele companii, eficiența crescută duce la mai puține ședințe, iar în altele, valoarea crescută duce la mai multe.

Cercetarea este bazată pe un sondaj efectuat pe 31.000 de persoane din 31 de țări, pe tendințele care se conturează pe piața forței de muncă și ale angajărilor prin intermediul LinkedIn, pe trilioane de semnale de productivitate Microsoft 365 și pe cercetări la clienții Fortune 500.