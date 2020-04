[P] Travlocals.com: O gură de oxigen pentru turismul românesc, bazat pe experiențe locale

Travlocals.com este una dintre cele mai moderne platforme de booking din România și probabil, cea mai exclusivistă dintre acestea. Fondatorul, Radu Fusea, consideră că a găsit formulă prin care turismul românesc poate fi resuscitat și, de ce nu, așezat la loc de cinste în Europa, așa cum ar merita o țară cu potențialul și versatilitatea României.

Calitate, nu cantitate

Chiar dacă atracția banilor câștigați ușor este de multe ori irezistibilă, tânărul antreprenor a decis să urmeze calea mai complicată:

“Înainte să ne gândim la încasări, noi chiar am vrut să schimbăm ceva în turismul românesc. Aventura am început-o în urmă cu 3 ani, atunci când am lansat proiectul Wildventure.ro, proiect prin intermediul căruia am promovat gratuit și necondiționat peste 180 de experiențe turistice din România autentică.

Încă de la început am dorit să facem lucrurile profesionist, iar asta ne-a propulsat în scurt timp ca una dintre cele mai autoritare voci din nișa turismului rural. Oamenii au realizat că noi nu facem rabat de la criteriile de calitate și autenticitate pe baza cărora am fondat proiectul, chiar dacă uneori ni s-au oferit bani pentru a include în el anumite experiențe care nu se încadrau.

Pentru că proiectul s-a dovedit unul de succes, iar comunitatea noastră s-a extins rapid la peste 300,000 de utilizatori unici ai site-ului și peste 40,000 de urmăritori pe conturile de socializare, ne-am hotărât să facem pasul către următorul nivel.

Așa a luat naștere Travlocals.com, una dintre cele mai moderne și exclusiviste platforme de booking din România. La dezvoltarea acesteia, am încercat să ținem cont de toate părerile celor aprox. 180 de furnizori de servicii cu care am discutat în toți acești ani. Am fost conștienți că un nou site clonă, în haine noi, avea sanșe minime de reușită.

Practic, am încercat să construim un mix între cele mai renumite platforme de booking la nivel internațional, preluând avantajele fiecăreia și menținându-ne unicitatea prin criteriile stricte de selecție a experiențelor promovate. Prin acest proiect am dorit in primul rând să eliminăm kitsch-ul care a invadat piața turismului românesc.

La noi nu pierzi ore întregi pentru a găsi un serviciu de calitate. Câteva minute sunt suficiente dacă știi ce îți dorești. Pe lângă faptul că economisești timp, economisești si bani pentru că rezervările sunt necomisionate, iar având în vedere că majoritatea serviciilor pe care le promovăm sunt premium, un procent de 15-20% din prețul total chiar poate însemna ceva pentru majoritatea turiștilor.

Încet, încet, în jurul celor două proiecte pe care le-am lansat se dezvoltă o comunitate educată, care apreciază cu adevărat valoarea experiențelor cu iz local și care are alte criterii primordiale de selecție în afara prețului cel mai redus. Schimbările nu se produc peste noapte, dar rezultatele obținute în primele 4 luni de la lansare ne-au depășit așteptările.

La ora actuală avem 70 de parteneri abonați, 364 conturi de client (în condițiile în care rezervările nu sunt condiționate de crearea unui cont), 394 rezervări sau solicitări de rezervare, a căror valoare totală depășește 30,000 Eur. Investiția totală în proiect este de aprox. 120k Eur până la ora actuală, un procent semnificativ mergând spre zona de marketing.

Vom căuta în permanentă să ne îmbunătățim serviciile pentru că suntem departe de a fi dezvoltat produsul perfect. Pe termen mediu dorim să internaționalizam proiectul. Chiar dacă acesta are deja o versiune în limba engleză, adresându-se turiștilor din întreaga lume, dorim să includem și furnizori străini de servicii cu care rezonăm. Vom începe cu sudul și estul continentului pentru că aici întâlnim țări mai tradiționale, care și-au conservat cultura locală.”

Radu Fusea, fondator Travlocals.com

Așadar, dacă doriți să rezervați câteva nopți de cazare în case tradiționale, case boierești, conace sau castele, glampinguri sau căsuțe în copac, Travlocals.com este modalitatea perfectă de a economisi timp și bani.

Tot pe această platformă, veți mai găsi și alte experiențe unice, precum degustarea de vinuri produse de localnici în gospodării tradiționale, plimbări cu sania trasă de câini husky prin munți, rafting si multe alte surprize care va vor rămâne în suflet pe tot parcursul vieții.

Rezervările se fac direct de la gazdă, necomisionat.