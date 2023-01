TOP criptomonede deținute în 2022, în România, pe eToro

Investitorii în criptoactive s-au regrupat în jurul marilor nume crypto anul trecut, în timp ce piața s-a confruntat cu o volatilitate semnificativă a prețurilor, potrivit unei analize în care este prezentat topul celor mai deținute criptomonede în România, în 2022.

În rândul utilizatorilor români, în ultimele 12 luni, nu s-au înregistrat prea multe schimbări în top 10 cele mai deținute criptomonede. Cardano și Bitcoin rămân cele mai populare, urmate de Ethereum, în creștere cu un loc față de 2021, conform eToro.

TOP cele mai deținute criptomonede în România, în 2022

Cardano Bitcoin Ethereum XRP Dogecoin Shiba (in millions) TRON Solana Decentraland Stellar

La nivel global, Bitcoin și-a păstrat primul loc în topul celor mai deținute criptoactive de pe eToro, numărul utilizatorilor la nivel global care dețin poziții deschise crescând cu 20% de la an la an, iar ether (2%) și Solana (+33%) au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative în top 10.

Tot la nivel global, printre criptoactivele care au pierdut teren se numără TRON (-11%), Shiba (-5%) și IOTA (-4%).

În general, au existat puține schimbări în topul celor mai deținute criptoactive în ultimele 12 luni, Decentraland a ajuns de pe locul 10 pe locul 12, în ciuda creșterii pozițiilor deschise cu 1%. Decentraland a fost înlocuit în top 10 de Solana, care a urcat de pe locul 12 în urmă cu un an.

Top cele mai deținute criptomonede la nivel global în 2022

Bitcoin Cardano Ethereum XRP Dogecoin Shiba (in millions) TRON Stellar IOTA Solana

„2022 a fost un an greu pentru investitorii în criptoactive, aceștia confruntându-se cu o volatilitate semnificativă a prețurilor, pe care piața nu a mai cunoscut-o din 2018. Datele eToro din 2022 arată că investitorii au căutat criptoactive de refugiu, cum ar fi bitcoin și ether. Bitcoin se deosebește de alte proiecte, deoarece este proiectul descentralizat original, în timp ce Ethereum a cunoscut evoluții semnificative în ultimul an, inclusiv mult așteptatul The Merge”, a spus Simon Peters, analistul platformei de investiții eToro pentru piața criptoactivelor.