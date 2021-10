40% dintre tinerii generației Z din România vor să își deschidă o afacere (studiu)

Aproape 40% dintre tinerii români din generația Z intenționează să își deschidă o afacere, însă nu în următorul an, iar 45% spun că sunt indeciși cu privire la antreprenoriat, nu intenționează sau nu au intenționat vreodată să se îndrepte în această direcție, arată studiul național Insights PulseZ.

14% dintre respondenții studiului, tineri români din generația Z (cei născuți după 1995, cunoscuți ca iGeneration, Centannials sau „nativi digitali”), spun că urmează să își deschidă o afacere în 2022, conform unui comunicat transmis miercuri StartupCafe.ro.

Intenții de business - rezultate complete

Pentru 74% dintre tinerii iGeneration, resursele financiare sunt principala barieră când vine vorba despre începerea unui business. Lipsa acestora este menționată de 3 din 4 respondenți, care nu exclud ideea unei afaceri (77% fete și 71% băieți).

Un alt obstacol în deschiderea unei afaceri, menționat de aproape 60% dintre tineri, este lipsa mentorilor.

Tinerii care nu exclud ideea unui business propriu sunt optimiști și se simt motivați și nerăbdători să înceapă această etapă (58%).

Top 5 domenii în care tinerii generației Z și-ar deschide afaceri

horeca (35%); imobiliare (21%) - alese în mai mare măsură de către băieți (26% vs. 14% fete); comunicare și marketing (20%); artă și cultură (18%); servicii (18% - contabilitate, banking, comunicații, avocatură).

Comporamentul sustenabil al generației Z

Pe lângă viziunea asupra antreprenoriatului, studiul a analizat și comportamentul sustenabil al tinerilor generației Z.

Astfel, acțiunile sustenabile cel mai des întâlnite acțiuni în rândul generației Z sunt:

mersul pe jos (70% dintre respondenți);

evitarea rispei de mâncare (57% dintre respondenți);

refolosirea și reciclarea ambalajelor (55%);

colectarea selectivă a gunoiului (30%).

În urma cercetării s-a observat că fetele sunt cele care au comportamente sustenabile mai pronunțate decât băieții, astfel: 53% dintre tinerele din România aleg să cumpere haine second hand (versus 24% dintre băieți), 46% refolosesc ambalajele de plastic (versus 32%), iar 17% dintre ele reduc consumul de carne (versus 9%).

De asemenea, tinerii cu vârste cuprinse între 22-24 ani încep să dea dovadă de mai multă responsabilitate privind refolosirea ambalajelor de plastic (44% vs. 39% în total eșantion), cumpărarea hainelor second hand (44% vs. 38% în total eșantion) și reducerea consumului de apă (28% vs. 23% în total eșantion).

De altfel, în ceea ce privește percepția și achiziția unor produse și servicii sustenabile, 61% dintre respondenți consideră că este destul de important și foarte important, în decizia de cumpărare, ca un brand să fie sustenabil, în timp ce pentru 30% dintre tineri acest aspect este indiferent, iar pentru 3% dintre ei nu contează deloc.

Informații despre studiu

Studiul „Insights PulseZ”, aflat la cea de-a doua ediție, a fost realizat în luna iulie 2021, pe un eșantion de 1.186 de respondenți, cu vârste cuprinse între 16-24 de ani, fiind reprezentativ la nivel național din punct de vedere al distribuției pe sexe, regiunii și mediului urban-rural.

Cercetarea s-a axat pe comportamentul sustenabil și viziunea asupra antreprenoriatului, în noul context pandemic, al membrilor generației Z, comparativ cu valul 2020 (perioada mai-iunie 2020, când a fost desfășurată prima ediție a studiului).

Studiul a fost coordonat de către echipa programelor naționale „Vreau să fiu Antreprenor” și „Insights”, din cadrul organizației non-guvernamentale Romanian Business Leaders, cu sprijinul partenerilor de cercetare iZi data și suport Chilli Ideas, Coca-Cola HBC, Aegon și Banca Transilvania.