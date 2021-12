Teilor s-a împrumutat cu 9 milioane euro de la investitori, prin obligațiuni și extinde magazinele de bijuterii fizic și online

Grupul românesc de firme Teilor Holding S.A., care include și lanțul de magazine de bijuterii de lux cu același nume, a atras 45 de milioane de lei (peste 9 milioane euro) de la investitorii de pe Bursa de Valori București, prin emisiuni de obligațiuni.

Cele două plasamente private, unul în euro și altul în lei, au avut loc în perioada 18 – 26 noiembrie 2021 și au fost intermediate de BT Capital Partners și sprijinite de Cornerstone Communications în calitate de Consultant Autorizat al TEILOR Holding, a informat marți grupul, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Obligațiunile corporative emise în lei au o valoare nominală de 100 lei pe obligațiune, maturitate la 5 ani și o rată a dobânzii fixe de 8,25%, cu plata a cuponului semestrială. TEILOR Holding estimează că cele 140.035 de obligațiuni corporative denominate în lei, în valoare totală de peste 14 milioane de lei, vor fi tranzacționabile pe piața AeRO a Bursei de Valori București înainte de sfârșitul anului sub simbolul TEI26.

Obligațiunile corporative denominate în euro au o valoare nominală de 100 de euro pe obligațiune, scadență la 5 ani și o dobândă fixă de 5,75%, plătibilă semestrial. Cele 62.700 de obligațiuni corporative denominate în euro în valoare totală de 6,27 milioane de euro vor fi tranzacționabile pe piața AeRO sub simbolul TEI26E. Ambele emisiuni au fost emise la 3 decembrie 2021 și au data de scadență 3 decembrie 2026.

„Povestea TEILOR este un vis al unei afaceri mici, un vis care a început pe strada Teilor din Pitești în urmă cu 20 de ani. De-a lungul anilor, ne-am bazat mereu pe capitalul propriu, susținut de finanțare bancară; în ceea ce mă privește, ca antreprenor, atragerea de capital de la investitorii BVB pentru finanțarea expansiunii noastre internaționale este o realizare excepțională și aș dori să le mulțumesc tuturor deținătorilor noștri de obligațiuni pentru încredere și să le urez bun venit în familia TEILOR. Tendințele vin și pleacă, dar un lucru care nu se va schimba niciodată este importanța acordată unui client, unui produs de calitate, experienței personalizate și atenției la detalii. Aceste valori vor rămâne veșnic fundamentale în afacerea noastră și ne angajăm să continuăm să aducem aceste valori clienților TEILOR de pe toate piețele europene majore. Scopul nostru este să devenim una dintre cele mai mari povești de export de succes din România și abia așteptăm să atingem acest obiectiv alături de investitorii noștri” a declarat Florin Enache, președinte al Consiliului de Administrație și fondator al Teilor Holding.

Obligațiunile corporative ale Teilor Holding reprezintă cea mai mare emisiune de obligațiuni corporative din istoria pieței AeRO, precum și prima emisiune a unei companii antreprenoriale care a avut componentă de subscriere atât în euro cât și în lei, oferind investitorilor posibilitatea de a selecta o monedă preferată. Un total de 139 investitori, atât profesioniști, cât și calificați, au participat la plasamentele private ale TEILOR Holding.

„Această emisiune de obligațiuni marchează începutul poveștii TEILOR Holding la Bursa de Valori București, o poveste despre care suntem încrezători că va aduce multă bucurie și satisfacție investitorilor. În cadrul BT Capital Partners ne mândrim să lucrăm cu antreprenori români care îndrăznesc în mod constant să își ducă afacerea la următorul nivel. TEILOR este, fără îndoială, una dintre cele mai interesante povești antreprenoriale din România care a reușit deja să-și crească cu succes amprenta internațională. Suntem încrezători că, odată cu capitalul atras de la investitori, planurile de dezvoltare ale TEILOR vor fi accelerate și vor susține extinderea în Europa a acestui brand românesc,” a declarat Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Băncii Transilvania, care a intermediat plasamentele private ale teilor Holding.

Capitalul atras de la investitori, în valoare de 45 de milioane de lei, va fi împărțit și utilizat pentru dezvoltarea accelerată a celor 3 afaceri din grup:

Aproximativ 45% din capitalul atras de TEILOR Holding va fi direcționat către TEILOR SRL și va fi utilizat pentru extinderea rețelei de magazine de bijuterii în România și Europa, precum și pentru investiții în platforma de eCommerce.

Aproximativ 33% din capital va fi direcționat către compania de intermediere financiară parte a grupului, Invest Intermed GF IFN (case de amanet, în principal), iar fondurile vor fi utilizate pentru deschiderea de agenții noi și capitalul de lucru necesar acestora, precum și investiții care vor accelera creșterea cotei de piață a companiei în România.

Restul sumei, respectiv 22%, va fi direcționată către Teilor Invest Exchange (case de schimb valutar). Această infuzie de capital va fi utilizată în principal pentru finanțarea dezvoltării rețelei de agenții în România și capitalului de lucru necesar acestora.

Cine sunt acționarii Teilor

TEILOR Holding este o entitate înființată în 2021, care reunește sub o singură umbrelă toate afacerile antreprenorilor români Florin și Geanina Enache. Holdingul are un capital social de 350,5 milioane de lei și este asociat unic al TEILOR SRL, lanț de magazine de bijuterii de lux prezent în România, Polonia, Ungaria și Bulgaria, Teilor Invest Exchange SRL, o rețea de exchange offices, și Invest Intermed GF IFN SRL, o instituție financiară ne-bancară care desfășoară o activitate de intermediere financiară în sistem de împrumut pe termen scurt cu gaj, ultimele operând împreună sub marca MoneyGold.

TEILOR Holding este controlat de Florin Enache (93,1%) și Geanina Enache (6,9%). La 30 iunie 2021, companiile care fac parte din TEILOR Holding aveau 497 de angajați în România și în străinătate.

În 2020, cele trei companii au generat o cifră de afaceri cumulată de 192,2 milioane de lei, EBITDA de 41,1 milioane de lei și un profit net de 30,6 milioane de lei. Între 2018 și 2020, cifra de afaceri combinată a crescut cu 35,5%, ca urmare a strategiei de extindere și dezvoltare implementată la nivelul tuturor celor trei companii. În ciuda pandemiei de COVID-19 și a impactului acesteia asupra operațiunilor magazinelor și agențiilor fizice, compania a reușit să crească cifra de afaceri față de 2019 cu 3% și și-a majorat marja de profit net cu două puncte procentuale.

În primele șase luni ale anului 2021, companiile din TEILOR Holding au înregistrat o cifră de afaceri cumulată de 121,4 milioane lei, în creștere cu 84% față de primul semestru din 2020. În prima jumătate a anului 2021, EBITDA a atins 21,4 milioane lei în timp ce profitul net a fost de 13,8 milioane lei.