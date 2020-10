Aplicaţia de livrări Tazz by eMAG a atras investiții de peste 25 de milioane lei în ultimele 6 luni şi anunţă dezvoltarea de noi aplicaţii pentru clienţi şi curieri, creșterea echipei și extinderea parteneriatelor cu restaurante și retaileri.

Printre investițiile importante pe care Tazz by eMAG le are în lucru se numără o nouă aplicație pentru clienți, menită să le ofere acestora o experiență de utilizare mai bună și posibilitatea de a găsi mai ușor ceea ce își doresc. Totodată, compania are în vedere o aplicație destinată curierilor, care va permite, între altele, posibilitatea oferirii de bonificații. Dezvoltările vor fi realizate de echipa de internă de software developers, care va ajunge la 100 de specialiști în 2021, anunţă rerpezentanţii aplicaţiei.

„Clienții au nevoie de livrare rapidă și în siguranță, iar restaurantele au nevoie de parteneri care să le permită să mențină continuitatea business-ului, noi am făcut acest efort de a-i susține printr-o abordare personalizată cu fiecare dintre ei. Ultimele șase luni au fost intense și ne-am testat capacitatea de adaptare, pentru a ne transforma într-un adevărat marketplace de proximitate”, a spus Alin Șerban, CEO Tazz by eMAG.

Numărul partenerilor Tazz by eMAG a crescut în această perioadă de patru ori față de începutul acestui an, ajungând la 2.000. Totodată, compania estimează o creștere de zece ori a vânzărilor realizate prin intermediul platformei până la finalul anului.

Tazz by eMAG este prezentă în orașele mari precum București, Timișoara, Cluj, Brașov, Sibiu, Arad, Iași, Constanța. Aplicația cuprinde peste 2.000 de restaurante şi retaileri.