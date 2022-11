Studiu: 7 din 10 firme din România vor oferi angajaților beneficii extrasalariale de Crăciun, în 2022. Ce buget au alocat

Firmele din România vor oferi beneficii de Crăciun angajaților în 2022, potrivit unui studiu realizat de o platformă de recrutare online, care mai arată că cei mai mulți dintre angajatori au optat pentru prime în bani, petreceri și coșuri cu produse de sezon.

Totodată, 7,5% au răspuns categoric că nu au în plan o astfel de acțiune, în timp ce 22,5% nu știu încă dacă vor oferi beneficii extrasalariale de sărbători, arată un sondaj eJobs.

Primele în bani sunt cele mai dorite de angajați, arată studiul, așa că 64,3% dintre firmele din România spune ca le vor acorda acest beneficiu.

43% dintre angajatori vor organiza o petrecere de final de an pentru toată echipa, iar 28,6% vor achiziționa coșuri cu produse specifice de sezon pentru toți angajații.

Alte beneficii menționate sunt: voucherele și tichetele cadou, zilele libere suplimentare, tichetele de vacanță și tombolele cu premii.

„A devenit o tradiție ca finalul de an să fie marcat de angajatori cu astfel de recompense pentru angajați și, chiar dacă valoarea pachetelor oferite a fluctuat de la un an la altul, a rămas un obicei de la care companiile nu au abdicat nici măcar în anii mai dificili din punct de vedere economic. Ce am observat, de asemenea, este că rămâne relativ constantă predilecția pentru anumite tipuri de stimulente. Spre exemplu, primele în bani sunt cele mai apreciate de angajați și, prin urmare, rămân și cel mai des oferite”, spune Ana Călugăru, Head of Communications în cadrul eJobs România.