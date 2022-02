Studiu ANIS: 13,6 miliarde Euro, impactul industriei IT în economia României. 10 angajați din domeniu susțin alte 10 locuri de muncă

Industria de software și servicii aduce un aport de aproape 6,2% din Produsul Intern Brut (PIB), ceea ce însumează aproape 13,6 miliarde de Euro, potrivit unui studiu realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Defalcat, 8,8 miliarde de euro impact direct reprezintă excedentul brut de exploatare, taxe și cheltuieli de personal, 2,6 miliarde de euro impactul indirect – tranzacțiile economice cu furnizori români ai întreprinderilor din industrie și 2,2 miliarde de euro impactul indus – salariile cheltuite în economia națională de către angajați susținuți direct și indirect, conform studiului ANIS despre impactul industriei de software și servicii în economia României.

„Știm cu toții că industria IT este unul dintre pilonii de bază ai dezvoltării economice a României, că specialiștii noștri sunt printre cei mai buni din lume și, cu toate că industria crește constant și aduce contribuții relevante la bugetul de stat, ne confruntăm în continuare cu un deficit al forței de muncă. Am realizat acest studiu tocmai pentru a avea o imagine exactă a industriei și pentru a prezenta diferite scenarii de evoluție a industriei în următorii patru ani. În funcție de măsurile care se iau sau nu cât mai curând, România poate deveni un hub tehnologic în regiune sau își poate pierde competitivitatea raportat la industria IT, cu efecte considerabile pentru economia națională, în ambele situații”, spune Mihai Matei, Președinte ANIS.