Studio românesc ce a lucrat la jocul Call of Duty, vândut pe 2,8 milioane euro unei companii IT listate la Londra

O companie IT irlandeză listată la Bursa de la Londra, care oferă servicii tehnologice industriei de gaming, a cumpărat, pentru 2,8 milioane de euro, un studio românesc de creații vizuale pentru jocuri video, filme și alte producții.

Keywords Studios a anunțat că a achiziționat integral studioul bucureștean AMC RO Studio.

Fondat în anul 2009 de Cristina și Marcel Neamțu, studioul românesc are o echipă formată din 63 de persoane. De-a lungul timpului, a realizat creații 2D și 3D pentru mari publisheri internaționali din zona de gaming și entertainment, precum Activision, Wargaming, Zynga, Warner Brothers Games. Printre producțiile la care a colaborat AMC se numără Call of Duty, World of Tanks, Spider Man, Mafia și Planet of the Apes.

Firma bucureșteană a obținut în anul 2020 venituri de 2,3 milioane de euro și EBIDTA de 500.000 de euro.

Cu condiția finalizării tranzacției, Keywords va plăti acționarilor AMC 2 milioane euro în bani, inițial, și 800.000 de euro în acțiuni care urmează să fie emise de compania irlandeză, conform unui comunicat de presă.

Keywords este o companie fondată în anul 1998, la Dublin, de către un antreprenor de origine italiană, Giorgio Guastalla, alături de soția sa, Teresa Luppino. Compania oferă servicii tehnice industriei de jocuri video. Tranzacționată pe Bursa de la Londra cu simbolul KWS, Keywords are a ajuns la o valoare de piață de 2,1 miliarde de lire sterline. În anul 2019, firma a avut venituri de 326 milioane de euro și profit de aproape 10 milioane de euro.