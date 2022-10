Smile Media

Spyrosoft a organizat primul Learn & Chat -Automotive on the Roof pentru comunitatea IT specializată în software auto

Sursa imagine Spyrosoft

Specialiști entuziaști, angajați, parteneri și prieteni ai Spyrosoft Solutions s-au adunat cu ocazia primului eveniment „Learn & Chat -Automotive on the Roof” organizat la Timișoara, unde compania a deschis biroul în urmă cu 6 luni. Spyrosoft Solutions a fost fondată în 2016 în Polonia și a fost inclusă printre companiile cu cea mai rapidă creștere din Europa, iar în 2021 a fost numită compania cu cea mai rapidă creștere (Financial Times). Biroul Spyrosoft din Timișoara urmează aceeași tendință de creștere accelerată, cu peste 40 de angajați ce au început deja să lucreze la proiectele de dezvoltare de software pentru automotive ale companiei. La eveniment au participat atât angajați ai Spyrosoft din Timișoara, cât și colegi din Cluj Napoca, Iași sau Galați. Mai mult de jumătate dintre angajații actuali ai Spyrosoft lucrează remote și au avut astfel ocazia să se cunoască mai bine, într-un cadru informal și relaxat, concentrat pe schimb de idei și perspective asupra industriei software auto. Flexibilitatea locului din care muncesc și a programului de lucru sunt, de altfel, două dintre beneficiile cele mai apreciate de angajații Spyrosoft, care se pot concentra astfel atât pe performanța la locul de muncă, cât și pe pasiunile lor și echilibrul cu viața personală. „O echipă bună și relațiile din cadrul acesteia sunt sufletul muncii noastre zilnice. Organizăm în mod regulat evenimente ca acesta, întâlniri ale angajaților și ale comunității software, întâlniri motivaționale și petreceri pentru ca colegii noștri să se cunoască mai bine și să se apropie. Aici, cu toții lucrăm cu entuziasm, pasiune, abordând fiecare individ, utilizator și angajat în mod egal” – a explicat Witold Leder, CEO Spyrosoft Solutions Posibilitatea constantă de îmbunătățire a vieții personale și profesionale și fluxul de noi cunoștințe și abilități în mediul de lucru oferit de Spyrosoft stau la baza noilor angajări. Un astfel de mediu de lucru și condiții de muncă motivante susțin planurile Spyrosft pentru creșterea numărului de angajați în biroul local. Până la sfârșitul anului, echipa Syrosoft din România vizează să fie formată din aproximativ o sută de pasionați de tehnologie. Condițiile de lucru -mediu, atmosferă -, evenimentele în echipă, mai ales în contexul muncii la distanță, flexibilitatea și bineînțeles aspectul financiar ne dau încredere că vom putea crește echipa locală într-un ritm alert. Cea mai mare schimbare din ultima vreme este modul de lucru de la distanță, care ne permite să avem colegi din toate colțurile țării – a declarant Raul Halmagean, Managing Partner Spyrosoft Solutions România. Participanții la eveniment, angajați ai Spyrosoft și specialiști din comunitatea IT, au avut o oportunitate unică de a cunoaște atât echipa de experți Spyrosoft, dar și pe unul dintre clienții Spyrosoft, Magna Electronics, ce oferă tehnologii de vârf pentru automatizarea condusului în industia auto. Pentru compania Spyrosoft Solutions, tehnologia este în centrul business-ului. Printre diversele domenii cu care lucrăm, Automotive joacă un rol important. Ca direcție de expansiune a companiei, România a fost o alegere evidentă în Europa Centrală și de Est. Este o țară cu mulți ingineri cu experiență în domeniu, dar și cu acces la un grup de talente noi de la universități excelente -completează Witold Leder. Articol susținut de Spyrosoft Solutions

