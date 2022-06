„Sfârșitul unei ere”: Numărul doi din Meta (Facebook), Sheryl Sandberg, demisionează după 14 ani în funcție

Cunoscută drept una dintre cele mai influente femei din marile corporații de tehnologie, Sheryl Sandberg demisionează din funcția de director de operațiuni (COO) al Meta, compania-mamă a Facebook, a doua poziție după CEO-ul și fondatorul Mark Zuckerberg.

„Astăzi, vă dau vestea că, după 14 ani, voi părăsi Meta. Când l-am întâlnit prima dată pe Mark, nu eram în căutarea unui nou loc de muncă – și nu aș fi putut niciodată să prezic cum avea să-mi schimbe viața întâlnirea cu el. Eram la o petrecere (...). Mi s-a făcut cunoștință cu Mark când am intrat pe ușă și am început să vorbim despre viziunea lui pentru Facebook. Am încercat The Facebook, așa cum se numea prima dată, și încă credeam că internetul este un loc, în mare parte anonim, în care se caută imagini amuzante. Convingerea lui Mark - că oamenii se vor pune online pe ei înșiși, cu adevărat, pentru a intra în legătură cu alți oameni - era atât de fascinantă încât am stat lângă acea ușă și am vorbit tot restul nopții” - a scris Sheryl Sandberg pe Facebook.