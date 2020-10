Analiză: Este nevoie de o reglementare mai strictă a service-urilor auto

Gheorghe Stan

Unul dintre cele mai slabe si mai nedocumentate articole posibile!

Daca vrei sa scrii ceva despre piata auto ti-ar trebui vreo doi ani si vreo 100 de topuri de hartie si/sau CD-uri doar pentru scris, nu pentru studiu.

Chiar imi pare ca autorul acestui comentariu si/sau firma care a facut studiul de piata, nu traiesc in Romania.

Ca sa o luam de la inceput, trebuia sa spuneti cate service-uri neautorizate, deci care lucreaza la negru, sunt in Romania. Adica, pe langa cele 15000 de unitati autorizate mai sunt inca cel putin 15000 de unitati service neautorizate. Exista in acest sens un studiu facut chiar de catre Ministerul Economiei inca din anul 2013 si in acel studiu se mai spunea ca aproximativ 80% dintre unitatile autorizate nu au platit in viata lor nimic la stat. Daca acest fenomen inca mai exista la asemenea proprtii, asta spune foarte mult si despre populatia, clientii care intretin aceste firme platindu-le la negru si despre angajatii care, cu sigurnta ca si salariile si le primesc la negru etc. , etc. .

Vreti sa continuam?

Pentru restul articolului ce sa mai zic:

- service-urile sa tina cat de multe piese pe stoc. De ce nu producatorii de autovehicule? Nici acestia nu au pe stoc intotdeauna piese, din cauza ca cei care le faceau bielete sau planetare sunt din ce in ce mai putini si o buna parte au dat faliment ..... Este ca si cum ai pune restaurantele sa tina pe stoc carne de vita din Argentina, pentru cand o sa mergem noi sa mancam o friptura, sa faca bine restaurantul sa ibe pe stoc neaparat.

- Adica service-ul sa tina piese de origine sau aftermarket pe stoc ca sa poata clientul sa-si aleaga piesa din dezmembrari? Buna socoteala!

Nu este normal ca atunci cand cineva vrea sa-si repare autovehiculul, acesta trebuie sa-si comande piesele si sa si le plateasca? Este ca si cum as obliga un zugrav, sau un constructor sa tina vopsea pe stoc, toate culorile, sa vina sa-mi vopseasca toata casa si dupa ce e gata ii platesc eu.

E atat de subtire articolul incat nu vreau sa mai amintesc de asiguratorii care nu platesc devizele si astfel pagubesc tot service-urile de buna credinta si nu clientul final.

Vreti reglementari? Mai intai, unde este Consiliul Concurentei, care ar trebui sa rada de pe piata toate unitatile neautorizate care fac concurenta neloiala? Unde este RAR-ul care vede toate aceste porcarii si nu face nimic?

Unde este ANAF-ul care vede toate mormanele de masini aduse spre dezmembrare si nu se intreaba cum arata notele de receptie ale stocurilor rezultate in urma dezmembrarilor? Unde este inspectia muncii care vede lucratorii in strada sau in curti neautorizate si nu vad nimic. Da! Rade toate porcariile si dupa aceea discutam. Mai lasati-ma cu reglementarile ca sunt satul! Sa faca statul ordine in piata cu clienti cu tot si dupa aceea mai vorbim. Puneti-va pe treaba si faceti studii cum se cuvine, nu mai aruncati petarde de doi lei si improscati cu rahat in toata lumea ca nu asa stau lucrurile!