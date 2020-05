VIDEO. Fondatoarea unei școli private de fotbal pentru copii: Ne trebuie un program de tipul IMMinvest ca să putem face investiții

Școlile și cluburile private de sport pentru copii așteaptă redeschiderea cât mai curând după încetarea stării de urgență pentru că o bună parte din veniturile lor se bazează pe cotizațiile plătite de părinții micilor sportivi.

Am stat de vorbă într-un dialog #deladistanta cu Mihaela Pellegrini, CEO Juventus Academy București, care ne-a explicat cum se descurcă o asociație sportivă care antrenează mici fotbaliști în perioada crizei COVID-19.

Cu 13 angajați, la o școală de sport pentru copii cu activitate de nici un an, șomajul tehnic de 75% susținut financiar de stat a fost o soluție care a împiedicat, cel puțin pentru moment, o gură de oxigen, admite antreprenoarea.

Co-fondatoarea asociației sportive a explicat din ce face bani un astfel de club, cât de importante sunt parteneriatele cu firmele private dar și cum ar putea statul să sprijine investițiile în pepinierele de talente sportive, inclusiv cele private, în perioada de criză.

”Hai sa nu mai facem diferenta între sportul public și cel privat. Ne trebuie un program de tipul IMMinvest ca să putem face investiții” spune Mihaela Pellegrini.

LiveText la minut (de Matei Budeș)

01:00 Noi avem copii fotbalisti, in curand vor pleca de langa noi. Cand mai avem timp sa stam cu ei? Am castigat timp sa stam cu copiii nostri. Criza asta ne-a educat, dam mai multa importanta sanatatii.

​02:00 Erau reguli de igiena pe care le neglijam. Am putut sa vedem ape mai curate in Venetia si mai putina poluare.

​La Juventus Academy avem copii intre 13-15 ani care vin de placere.

​03:00 Este cea mai frumoasa baza sportiva din Bucuresti in momentul de fata, are dotari la un nivel ridicat. E ceea ce toti copiii practicanti de sport ar trebui sa aiba.

​Teren sintetic cu protectie antisoc, cabinet medical, zona pt arbitru, vestiare - suntem mandri ca suntem acolo.

​04:00 -Cum va descurcati cu business-ul in momentul asta? Va bazati pe cotizatiile parintilor si sponsorizari probabil.

​Ante-Covid cotizatiile parintilor

​05:00 Oamenii au usurinta de a plati cotizatiile si au fost mereu extrem de prompti. Pana la Covid, cealalta sursa a fost intr-o masura mai mica sponsorizari si parteneriate.

​O alta sursa de venit, investitie personala pt ca asta inseamna un club privat in Romania. La momentul preluarii bazei ne facusem intr-adevar o strategie, aveam deja multe discutii cu parteneri

Antrenamente online, pe Zoom

​06:00 Ne-am oprit la 12 martie din cauza repozitionarii strategiilor de CSR, un lucru firesc de altfel. Am inchis tot. E in aer liber, dar nu am vrut sa riscam.

​07:00 Noi am continuat in aceasta perioada sa punem la dispozitia comunitatii atat cat am putut: antrenamente pe Zoom, platforma BrainIQ, am facut lectii de limba italiana online (cu implicare mare)

​08:00 Am incercat sa pastram comunitatea aproape.

​-Programul normal de antrenament era de 1h jumatate.

​-Nu ai cum sa stai atat de mult online, eu nu mi-as lasa copilul sa stat atat de mult in fata laptopului.

​Ei au multa energie, depinde de noi sa ii limitam. Copilul meu de 4 ani ar sta toata ziua pe tableta.

​09:00 Le trimitem materiale si tinem legatura cu ei. Vorbind de cotizatii, noi nu am impus o suma. Le multumim parintilor care au ales sa ne sprijine in perioada asta. Ne-a prins bine, oricat de putin

”Fără șomaj tehnic, nu ne-am fi descurcat.​”

10:00 E vorba de chirie (baza sportiva), cheltuieli de mentenanta... am primit o pasuire de la proprietar, am primit o amanare.

​Dar mentenanta (inclusiv paza), costuri de IT, marketing, contabilitate, medical, telefoane - da, sunt costuri. Avem 13 angajati.

​11:00 Avem stafful sportiv si echipa de birou (economist, autorizari, etc). Fara somaj tehnic nu ne-am fi descurcat. Avem oameni foarte buni care vin cu drag la munca.

​Nu cred ca ar fi plecat fara acest somaj tehnic, dar nu ai nici o garantie. Din fericire oamenii au fost multumiti si cu acest somaj tehnic

​12:00 Pentru ei ne luptam sa gasim resurse sa mergem mai departe, pt ei si copiii din comunitate.

​-De pe 15 mai incep sa se mai relaxeze un pic lucrurile. E clar ca unele dintre activitati nu vor putea porni atat de repede.

​-Perioada aceasta a dat un restart. Si ar trebui sa intelegem foarte bine, inclusiv de catre autoritati.

​13:00 Mediul privat a contribuit la sanatate, la fel si autoritatile. Cineva trebuie sa iasa din cutie si sa spuna: gata, sa facem ceva pt sport. E modul in care putem sa facem preventie pe viitor

​Normal ar fi sa reinceapa cat mai repede activitatile in aer liber, pt ca asta asigura evolutia noastra ulterioara.

​14:00 Avem o baza sportiva cu de toate: prima baza sportiva din Bucuresti cu filtre de apa (se bea apa pura), nu mai arunca PETuri. Ne trebuie restul. Stim foarte bine ce avem de facut.

​Avem un ghid de practici pt momentul deschiderii, asteptam deciziile si directiile. Stim ce ne trebuie la nivel de dotari, dezinfectanti, detector termic etc

​15:00 Mi-ar placea sa putem dota baza sportiva cu filtre UV sau filtre de aer. Sunt lucruri pe care ni le dorim, trebuie doar sa gasim resursele.

​Am spus autoritatilor: E foarte simplu sa gasim solutii impreuna

​16:00 Noi livram juniorii care vor performa mai departe. Daca suntem sprijiniti in cateva directii simple: sa ne ajute sa ne dotam cu materiale sau sa ne puna un fond de unde sa luam ce ne trebuie

​Sau mediul privat se mobilizeaza un pic sa ne ajute

​17:00 Parintii se intorc la munca, putem plati iar contributiile. Toti am fost loviti, intr-un fel sau altul. Dar e clar ca sunt multe familii afectate.

​Ce sa facem mai intai? Sa achitam restantele, sa achitam facturile amanate? Sa cumparam tot ce trebuie ca sa prevenim? Este complicat doar dintr-o sursa.

​18:00 -Asta e viata de antreprenor, e o viata complicata.

”În general, băncile nu ne iau în considerare.”

​-Trebuie sa ne zbatem, sa ne auda lumea si sa inteleaga ca ceea ce facem nu e doar antreprenoriat. Sa nu ne uitam doar la cifre, vrem sa ajutam, sa sprijinim Romania.

​Vrem ca statul sa ia deciziile corecte in ceea ce priveste sportul.

​19:00 De ce sa asteptam doar de la mediul privat sa ne sponsorizeze? Putem si noi sa accesam credite.

​Daca statul ne ajuta, poate ca multi dintre cei activeaza in sport vor lua initiativa.

​Eu nu am SRL, am asociatie sportiva. In general, bancile nu ne iau in considerare.

​20:00 Si daca am fi SRL, nu am avea cum sa avem rezultate bune dupa nici un an de activitate, doar din cotizatiile parintilor. Nu poti sa faci performanta daca nu ai un director sportiv bine platit

​Nu poti sa ai un antrenament bun fara oameni carora sa le faca placere sa vina la munca. Ei nu vin daca ii platesti la ora, ci daca stiu ca pot creste.

​21:00 Astea nu pot fi platite doar din cotizatii.

​-Statul poate sa spuna ca avem o coada lunga de cluburi ale statului. Unde sa mai incapa si privatii?

​-Pai asta spune acum statul. Dar Covid ne-a invatat ca sanatatea e foarte importanta, sportul ne salveaza. Avem o multime de copii implicati in sport si multe talente. E loc sa mai apara cluburi

​22:00 Daca noi reusim sa crestem un copil care sa ajunga la nationala. Pentru el vom intona imnul, noi cu totii. Nu conteaza ca e de la club privat sau public.

​La toate adresele pe care le-am facut la stat am primit raspunsuri: vom lua in considerare, apreciem ca va zbateti, vom tine cont...

​23:00 Nu ma asteptam sa nu mi se raspunda, mi-as dori sa se tina cont de ceea ce ne dorim. Hai sa nu mai facem diferenta intre sportul public si cel privat.

​Ne trebuie un program de tipul IMMinvest ca sa putem face investitii.

​24:00 Am mai propus vouchere pt copii, sa puna la dispozitie famiilor ca sa isi poata trimite copilul la orice sport. Sa ajutam copiii sa vina catre sport.

​25:00 -In Europa cluburile private au organizatii care vorbesc la unison, dumneavoastra semnati scrisoarea catre autoritati de una singura. De ce vorbiti separat?

​-Mergem si impreuna, noi suntem reprezentati de o asociatie. Toate asociatiile fac demersuri din toate zonele, ieri vorbeam cu cineva de la Bacau. Cu cat mai multe idei si mai concrete, mai bine

​26:00 Am simtit nevoia sa ii spun gandurile mele domnului ministru, tocmai ieri am primit raspuns la acele intrebari. Dar cu cat suntem mai multi si mai vocali, cu atat mai bine.

​Sportul si educatia sunt foarte importante, imediat dupa sanatate. Tine de preventie. Suntem ok, am iesit din zona riscului, trebuie sa facem preventie acum.

​Facem demersuri, pt copiii nostri si pt ceea ce inseamna sport in Romania.