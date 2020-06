10 firme au fost selectate în primul accelerator de export din România

60 de firme s-au înscris pentru a învăța despre internaționalizare în programul ScaleOut. Programul dezvoltat de Fundația Romanian Business Leaders (RBL) a selectat cele 10 firme care vor intra în ScaleOut, primul accelerator de export din România, prin care vor primi sprijin în vederea pregătirii pentru extindere internațională, mentorat personalizat, acces la specialiști, workshop-uri dedicate și sesiuni de networking.

Prima cohortă, formată din 10 firme, este dedicată companiilor care vor să se pregătească cu noțiuni de bază despre ce implică dezvoltarea unui business în străinătate și vor să își extindă produsul sau serviciul prin activități de internaționalizare.

“Vrem să creștem numărul firmelor românești care fac business pe piețele externe. Exporturile sunt o oportunitate pentru companiile care vor să crească în perioada post-COVID-19, iar accesul la informații și specialiști, educația despre internaționalizare și sprijin din partea instituțiilor private și publice sunt principalele nevoi ale antreprenorilor pe care noi vrem să le atingem în programul de export ”, a declarat Claudiu Vrînceanu, Program Director și unul dintre inițiatorii ScaleOut din RBL.

Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu Google Atelierul Digital și Deloitte, alături de companii locale, studii de caz de succes în internaționalizare, firme antreprenoriale ca eMag și DocProcess.

Cele 10 firme acceptate în program sunt complementare: 5 tech, 5 non-tech.

1. OceanoBe Technology (software)

2. Setrio Soft (software medical și logistică)

3. Graphein (digitalizarea clădirilor)

4. Jiratech (software)

5. IBC Focus (SaaS; proptech)

6. Dabo International (HoReCa)

7. Bencomp (producție articole material plastic pentru construcții și grădini)

8. Ginissima (producție încălțăminte)

9. Altax (producție structuri metalice și subansamble modulare)

10. Veltra Bikes (producție biciclete din materiale sustenabile)

Prima parte a acceleratorului ScaleOut cuprinde cursuri despre teme fundamentale în internaționalizare: Getting started with your international expansion + Choosing your next market + Lean strategies for international expansion.

Participarea în accelerator este gratuită, acceleratorul este non-equity, iar selecția a fost făcută în funcție de 1. Modelul de business, 2. Intenția specifică pentru internaționalizare într-o anumită țară și 3. Produsul/serviciul viabil pentru internaționalizare. De asemenea, echipa ScaleOut a urmărit o complementaritate între modelele de business și piețele țintă ale firmelor selectate în program.