În plină criză, multe firme susţin că au crescut salariile

Aproape 60% dintre companiile cehstionate spun că au implementat deja creșterile salariale planificate pentru acest an sau urmează să le implementeze în curând, arată un studiu Mercer Marsh Benefits. Mai exact, un sfert dintre organizații spun că au decis implementarea creşterilor în a doua parte a anului.

Peste 40% dintre cele peste 150 dintre companiile participante la studiu aveau în continuare birourile închise la începutul lunii iunie - arată studiul citat.

Jumătate dintre organizații au stabilit echipe care să înceapă muncă în schimburi, la birou, în fabrici, magazine, terase și hoteluri.

28% dintre organizații au precizat că nu au întrerupt activitatea de la începutul crizei COVID-19

Toate companiile participante in studiu au oferit angajaților posibilitatea de a lucra de acasă, pentru activitățile care au permis această măsură.

60% dintre companii au aplicat deja creșterile salariale propuse pentru acest an sau urmează să le implementeze curând

22% dintre organizații au înghețat salariile până la finalul acestui an.

5% este media creșterii salariale pentru anul în curs, pentru toate categoriile de angajați, pentru companiile care au planificat creșteri salariale pentru anul în curs.

În ceea ce privește recompensarea suplimentară a angajaților care lucrează în continuare la sediile companiilor și derulează activități esențiale, doar 12% dintre companiile chestionate acordă beneficii suplimentare sau recompense pentru continuarea activității. Cele mai multe dintre companii au păstrat remunerațiile pe care angajații le au potrivit contractelor individuale de muncă.

Din perspectiva pachetelor de beneficii, majoritatea companiilor nu doresc să facă schimbări majore în planurile de beneficii acordate angajaților dar tot mai multe investighează posibilitatea de a menține sau implementa beneficii care cresc protecția angajaților la COVID-19. Cele mai afectate bugete sunt cele alocate pentru training-uri (47% dintre companii au diminuat bugetele, iar 6% dintre companii au eliminat total cheltuielile) și team building-uri (34% dintre companii au scăzut bugetele în timp ce 43% dintre companii au eliminat în totalitate aceste cheltuieli). 9 din 10 dintre companiile care asigurau angajaților acest tip de beneficii, continuă să acorde, fără modificări de bugete, următoarele categorii de beneficii: asigurarea de viață/ accidente, asigurările de sănătate, pensiile private si mașina de serviciu.

În plus, 20% dintre companii au introdus ca noutate in pachetul de beneficii, protectia prin asigurare pentru îmbolnăvirea de COVID-19 si 17% au adăugat programe de asistenta/ consiliere pentru angajați (EAP), față de cei 65% care le aveau incluse deja in pachetul de beneficii.

7 din 10 organizații și-au planificat menținerea numărului actual de angajați și caută soluții pentru realizarea acestui lucru. 16% dintre organizații doresc creșterea numărului de angajați în timp ce 14% dintre acestea au confirmat că iau în calcul reorganizarea în perioada următoare. Doar 3% dintre companii nu au luat o decizie legată de acest aspect.

"Alături de măsurile impuse de legislație, pentru reîntoarcerea la birou, cei mai mulți dintre angajatori au luat măsuri cu privire la asigurarea transportului până la locul de muncă, pentru evitarea transportului în comun. 65% dintre companii au implementat transportul angajaților cu mașinile disponibile sau folosirea unor microbuze/ autobuze (35%).

Remarcăm, pe lângă măsurile medicale standard precum verificarea temperaturii și condițiilor medicale la intrarea în spațiul de lucru sau pregătirea unei camere dedicate de izolare a angajaților depistați cu COVID-19, unele companii sunt dotate și cu teste pentru depistarea COVID-19 în rândul personalului propriu", se mai arată în studiul Mercer Marsh Benefits.

Studiul a fost realizat în perioada 26 mai – 2 iunie și cumulează răspunsuri oferite de 154 de companii.