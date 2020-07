Salariile din IT, în vremea pandemiei

Specialiștii în tehnologia informației au continuat să conducă topul salariilor pe domeniile de activitate din România în perioada pandemiei de coronavirus COVID-19, care a afectat o serie de firme, în timp ce în sectorul HoReCa remunerațiile, și așa cele mai mici, au scăzut și mai mult, conform datelor oficiale INS.

În februarie 2020, salariul mediu net pe economie în Româna era 3202 lei, iar în martie (luna în care s-a declanșat starea de urgență) era 3294 de lei, în aprilie 3182, iar în mai 3179 de lei. În mai 2019, salariul mediu net pe economie fusese mai mic: 3101 lei.

Pe medie, în lunile martie, aprilie, mai 2020, salariul mediu net pe economie a fost 3218,3 lei. În aceeași perioadă a anului 2019, salariul mediu net pe economie a fost de 3097 lei, în medie. Rezultă o creștere medie cu 3,9% a salariului mediu net în lunile de pandemie martie-mai 2020 față de aceeași perioadă a anului 2019.

La salariul mediu brut pe economie 2020, cifrele au fost următoarele: februarie - 5243 lei, martie - 5386 lei, aprilie- 5201 lei, mai - 5188 lei. În luna mai 2019, salariul mediu brut pe economie era de 5078 de lei. Costul salarial suportat de firmă mai cuprinde în plus și contribuția asiguratorie pentru muncă, de 2,25% (cu excepția sectorului construcțiilor), care nu schimbă cu mult datele.

Cel mai mare salariu mediu net, în anul 2020, era în sectorul „Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice”, dar pe o tendință de scădere de când a început starea de urgență, continuată cu starea de alertă: februarie - 7488 lei, martie - 8289 lei, aprilie - 7982 lei, mai - 7772 lei. În luna mai 2019, salariul mediu net pentru IT-iști era mai mic, în lei: 6946 lei.

Pe medie, salariul mediu net în lunile martie-mai 2020 a fost de 8014,3 lei în acest domeniu al IT, în anul 2020. În aceeași perioadă a anului 2019, salariul net în acest sector IT fusese de 7209,6 lei, în medie. Așadar, în medie salariile din acest sector IT au crescut cu 11,1% în lunile de pandemie martie-mai 2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019.

În 2020, salariul mediu brut în acest domeniu al IT-ului era: februarie- 11853 lei, martie - 13119 lei, aprilie - 12616 lei, mai - 12296 lei. În luna mai 2019, salariul mediu brut pentru IT-iști era de 11004 lei.

Cel mai mic salariu mediu net era în hoteluri și restaurante, în anul 2020: februarie-1781 lei, martie - 1605 lei, aprilie - 1340 lei, mai - 1394 lei. În luna mai 2019, salariul mediu net în HoReCa era de 1794 lei.

În medie în lunile martie, aprilie, mai, salariul mediu net în HoReca a fost de 1446,3 lei. În aceleași 3 luni ale anului trecut, salariul mediu net în HoReCa a fost de 1790,3 lei în medie. Așadar, în lunile de pandemie martie-mai 2020, sectorul HoReCa a înregistrat o scădere de 19,2% a salariului mediu net comparativ cu aceeași perioadă din 2019.

Salariul mediu brut în hoteluri și restaurante era: februarie - 2941 lei, martie- 2631 lei, aprilie - 2180 lei, mai - 2302 lei. În luna mai 2019, salariul mediu brut în hoteluri și restaurante era de 2964 lei.