Rușii de la Yango se retrag și din Paris

Rușii de la Yandex încetează treptat operațiunile din Paris ale serviciului lor de e-grocery (supermarket online), Yango Deli, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, care ar fi sugerat că cel mai probabil compania se va retrage și de pe piața londoneză, scrie Reuters.

„Yango Deli își suspendă treptat operațiunile ultrarapide de livrare a alimentelor din Paris”, a declarat un purtător de cuvânt al Yango Deli.

„Acesta a fost un proiect pilot cu un număr mic de dark stores (n.r. un punct de vânzare cu amănuntul sau un centru de distribuție care se ocupă exclusiv de cumpărături online) și a depășit obiectivele noastre interne”, ar fi spus purtătorul de cuvânt.

Decizia de a închide operațiunile din Paris s-ar baza pe performanță, spun surse apropiate companiei, în timp ce în cazul Londrei, unde serviciul Yango Deli e disponibil din toamna lui 2021, există mai multe scenarii.

În România, rușii de la Yango s-au retras în pandemie, în iulie 2021, însă erau prezenți doar cu serviciile de transport urban în sistem ride-hailing.

Motivul pentru care rușii s-au retras din București, cu pierderi de circa 300.000 de euro în 2020, a fost legislația românească din transportul alternativ, care fusese introdusă spre finalul lui 2019, după cum a spus compania.

Yango a intrat pe străzile din București în iunie 2019 și avea cele mai mici prețuri la transportul în sistem de ride-sharing.

Campanie promoțională cu 5 lei, tarif de transport în București, și mașini de lux luate cu chirie sunt doar câteva dintre serviciile care nu au avut, însă, rezultatul așteptat de companie: Yango a avut pierderi de 1,47 milioane de lei (300.000 euro) pe anul 2020, în România.

Așa arătau datele postate pe site-ul Ministerului Finanțelor, pentru firma Yandex Go SRL, prin care a operat gigantul IT rus în România și despre care am mai scris pe StartupCafe.ro.

Listată Nasdaq și înregistrată în Olanda, Yandex și subsidiarele sale au evitat până acum sancțiunile occidentale care au paralizat accesul Rusiei la sistemele financiare globale și la lanțurile de aprovizionare.