[P] Grupul IT Romcibex a demarat negocierile unor finantari seed-equity pentru a accelera expansiunea pe cele 11 piete externe cu noile sale proiecte inovative

Activitatile grupului se canalizeaza pe mai multe ramuri, cea de creare si administrarea de platforme B2B (grupul detine si administreaza inclusiv una dintre cele mari platforme B2B la nivel UE, specializata in comertul cu lemn si produse ale industriei lemnului); oferirea de solutii hardware si software cu asistenta in menteanta; dezvoltari de noi platforme online (toate acestea sub umbrela Romcibex) si nu in ultimul rand comert online cu incaltaminte si imbracaminte (brand FunkyFain).

In cifre Romcibex reprezinta o comunitate de +200.000 IMM-uri (cu o proportie semnificativa formata din IMM-uri locale si in UE&UK) si care deruleaza un trafic anual de +1.000.000 vizite prin platformele grupului. Datele preliminare la Sep’2021/Sep’2020 indica o crestere a businessurilor cu 52%, grupul inregistrand cresteri semnificative atat in operatiunile IT&C cat si in zona de e-commerce pe segmentul de incaltaminte si imbracaminte. Marjele nete au urcat si acestea cu 22% catre un nivel ce acopera 35% din totalul veniturilor. Aceasta evolutie pozitiva este sustinuta atat de apetitul tot mai ridicat al IMMurilor pentru solutii IT competitive si accesibile ca pret cat si de cresterea numarului clientilor pe zona de e-commerce ce-si doresc produse cat mai chic, naturale.

Desi negocierile pentru sustinerea noilor etape de dezvoltare au fost demarate in prima decada a lunii noiembrie, semnalele preliminare sunt pozitive si dau speranta unei inchideri cu celeritate a rundei de finantare si focusul sa poata reveni exclusiv pe zona operationala si de implementare a planurilor de dezvoltare.

Proiectele inovative aflate in derulare cuprind:

- B2B: livrarea unui SaaS Cloud_Full_ERP (MRP/CRM/WMS/HR/PM/S&D) pentru managementul operational al IMMurilor la preturi accesibile. Produsul este conceput in regim multilingv & multimarket si beneficiaza deja de o serie de precomenzi locale si ferme. Livrarea este bugetata pentru inceputul trimestrului 2’2022 si urmeaza sa fie comercializat intr-o prima etapa pe un segment de 12 piete selectate (UEsiUK). Piata estimata pentru prima etapa de distributie a produsului este de + 500 mil Eur. Estimarile de venituri pentru 2025 sunt de +19 mil Eur.

- B2C: accelerarea si cresterea magazinului online FunkyFain pe cele 6 noi piete externe abordate in trimestrul 3’2021 (BG, PL, HU, DE, IT, UK), cu alte extinderi anuale recurente de +4 piete externe/an. FunkyFain comercializeaza incaltamine din piele naturala si imbracaminte cu un design minimalist, dar foarte funky, mereu in tendinte si la preturi accesibile. Piata vizata pe segmentul de e-commerce, cu noile implementari, este estimata la + 400 mil Eur iar estimarile de venituri pentru 2025 sunt de +7.5 mil Eur.

Cei interesati de oportunitatea alaturarii finantatorilor proiectului o pot face prin V.CFO-ul grupului, Barbu Nicolae, folosind contactul barbu.nicolae@ips-ro.ro.

Grupul Romcibex, la baza o afacere de familie insa cu o structura executiva corporatizata, este controlata de antreprenorul IT Bogdan Ionescu in varsta de 47 ani. Acesta are o experienta de +25 ani in piata solutiilor IT locale si externe. Grupul a livrat +50 de aplicatii ‘on demand’ cu servicii de analiza, proiectare, implementare si urmarie in exploatare pentru clienti de diverse dimensiuni dintr-o varietate de domenii: asigurari, retaileri, retele de service-uri auto, importatori, distribuitori nationali si internationali, productie, transport, servicii.