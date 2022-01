Românii de la Elrond achiziționează Utrust, companie portugheză de soluții de plată în criptomonede

Elrond, startup românesc care activează în domeniul blockchain și al criptomonedelor, achiziționează compania portugheză Utrust, care oferă soluții de plată în criptomonede.

Prin achiziționarea Utrust, Elrond vrea să atingă două obiective. Pe de-o parte plățile, adică efectuarea acestora mai rapid, mai ieftin și mai sigur utilizând tehnologia blockchain și de cealaltă parte, prin produsul Merchant Yield, urmărește transformarea serviciilor de procesare a plăților dintr-o cheltuială pentru comercianți într-o sursă de venituri, a spus startup-ul românesc într-un comunicat transmis, marți, publicației StartupCafe.ro.

Utrust este o soluție de plăți cripto care oferă conversie instantanee în numerar pentru plăți efectuate cu criptomonede. Compania a fost fondată în 2017 de Nuno Correia, Roberto Machado, Filipe Castro și Artur Goulão.

„În Web3, noua generatie de internet care integreaza tehnologie blockchain, plățile vor fi procesate instantaneu, global și la un cost nesemnificativ. Obiectivul nostru principal este de a permite acest lucru comercianților din întreaga lume. Cel de-al doilea produs la care vom lucra împreună cu cel mai nou membru al familiei Elrond este Merchant Yield, o soluție de procesare a plăților DeFi-first, care va oferi un plus de randament pentru comercianți, în loc să le solicite acestora să plătească un procent din valoarea tranzacționată”, spune Beniamin Mincu, CEO Elrond Network.

„Ideea de a transforma plățile dintr-o cheltuială într-un flux de venituri ne-a părut la fel de nebunească precum pare și celor care aud despre ea pentru prima dată. Dar după ce am explorat acest lucru împreună cu Elrond, nu numai că am realizat că acest lucru este posibil, ci și că este viitorul inevitabil al plăților. Așa că am decis să ne unim forțele și să accelerăm implementarea plăților DeFi”, susține Sanja Kon, CEO Utrust.