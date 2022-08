Un român, noul CEO al eMAG Ungaria

Retailer-ul online eMAG, unul dintre cei mai mari de la noi din țară, îl numește pe Daniel Spiridon CEO (director general) al eMAG Ungaria, odată cu încheierea fuziunii cu Extreme Digital, unul dintre cei mai mari comercianți online din Ungaria.

Daniel Spiridon s-a alăturat echipei eMAG ca VP Business Development & Strategy în 2021, după o experiență de peste 15 ani în cadrul unei firme de consultanță în management strategic, unde a condus filiala din România.

Aici, el a contribuit la accelerarea transformării digitale a unor companii de top din Europa Centrală si de Est, din poziția de coordonator regional al echipei de Telecom, Media și Tehnologie.

„Mă bucur că am ocazia să contribui la această construcție, prin care ne dorim să le oferim în continuare clienților noștri din întreaga regiune servicii bune și soluții menite să îi ajute să traverseze această perioadă marcată de incertitudini. Astfel, putem să susținem și alți antreprenori să aibă succes în noul climat economic și să crească cu ajutorul eMAG Marketplace” - Daniel Spiridon, CEO eMAG Ungaria.

„Ne-am propus să creăm cel mai puternic ecosistem de eCommerce regional și am atins o bornă importantă în acest parcurs prin fuziunea dintre eMAG si Extreme Digital. Împreună sub un singur brand suntem în poziția în care le putem oferi clienților o gamă mai mare de produse și servicii îmbunătățite. Din decembrie 2021, Daniel și echipa lui au lucrat la încheierea acestei fuziuni și la întărirea direcției strategice. El a ajutat la creșterea colaborării între echipele din Ungaria, Bulgaria și România și a lucrat îndeaproape cu echipa din Ungaria în ultimul an. Îl felicit pe pentru noul său rol, cu încrederea că va continua să imprime aceeași viziune care ne-a adus succesul acasă, în România, construind proiecte cu valoare pentru clienții noștri” - Tudor Manea, CEO eMAG.