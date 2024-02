Restaurantele românești City Grill, afaceri de 55 milioane EUR, în anul 2023

Grupul românesc de restaurante City Grill a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 55 milioane EUR, iar pentru anul în curs se estimează o depășire a pragului de 60 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

În anul 2023, restaurantele din cadrul grupului, respectiv Caru’ Cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill și hotelul La Boheme, au avut peste 15.000 clienți.

Meniurile de prânz au alimentat creșterea numărului de clienți corporate, iar pe segmentul de vârstă sub 25 ani, numărul de clienți a crescut cu aproape 40%, potrivit City Grill.

Anul trecut, bonul mediu la nivelul tuturor restaurantelor a fost de 50 EUR, iar cele mai mari valori medii/bon la nivel de an au fost înregistrate în restaurantele frecventate într-un procent mai mare de turiști, respectiv Hanu’ lui Manuc (75 EUR), Caru’ cu Bere (65 EUR) și Pescăruș (55 EUR).

În 2023, City Grill a finalizat cel mai amplu proces de investiție al grupului, respectiv 13 milioane EUR în revitalizarea și modernizarea restaurantului Hanu’ Berarilor - Oprea Soare și Hotel La Boheme.

Tot în a doua jumătate a anului 2023, grupul City Grill a finalizat o investiție de peste 2,5 milioane EUR în modernizarea restaurantelor din rețeaua Buongiorno, proiect demarat în 2019. Cele trei restaurante incluse în proiectul de modernizare au fost:

„Un alt proiect important care a început în 2023 și se va finaliza în 2024 este la Hanu’ lui Manuc. Aici am bugetat o investiție în redesign interior, restaurat în concordanță cu spiritul locului, dar și la partea exterioară. În acest an păstrăm în focus și segmentul de hoteluri, unde am demarat în 2022. Continuăm să alocăm resurse importante pentru dezvoltare. Suntem orientați către achiziții de hoteluri și restaurante, noi tip greenfield, sau cu ceva ani vechime, tip brownfield, avand în vedere destinații noi, în Centrul Istoric, dar nu numai”, precizează Daniel Mischie.