Două proiecte din România, printre câștigătoarele premiilor pentru patrimoniu din Europa în 2023

Două proiecte în domeniul patrimoniului din România sunt printre câștigătoarele premiilor European Heritage Awards/Europa Nostra Awards 2023.

Comisia Europeană și Europa Nostra au anunțat, marți, 30 de proiecte din 21 de țări câștigătoare ale premiilor pentru patrimoniu în 2023, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Printre câștigătorii din acest an se numără și Călăuzele Apelor (Pathfinders of the Waters), Delta Dunării și Via Transilvanica.

Călăuzele Apelor (Pathfinders of the Waters), Delta Dunării - Proiectul vizează satele de-a lungul Dunării cu acces limitat la activități culturale. Prin intermediul ambarcațiunii tradițională a Deltei (lotca), sunt promovate valoarea moștenirii locale și dobândirea de noi abilități în rândul copiilor.

Via Transilvanica - Cu cei 1.400 km ai săi, Via Transilvanica este cel mai lung traseu de drumeții din România. Leagă 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO și reprezintă o conexiune vitală între comunitățile locale și diversele fațete ale patrimoniului, cuprinzând atât moștenirea construită și naturală, cât și tradițiile imateriale.

Cei 30 de câștigători au fost selectați de către un juriu compus din experti în patrimoniu din întreaga Europă, în urma evaluării Comisiilor de selecție, responsabile cu examinarea înscrierilor provenind de la organizații și persoane din 35 de țări europene.

„Toate proiectele câștigătoare ale European Heritage Awards / Europa Nostra Awards din acest an au la bază competențe extraordinare și o implicare, la nivel colectiv și individual, care acoperă elemente de patrimoniu și tradiții din toată Europa. Premiind aceste realizări, ne reconfirmăm angajamentul ferm de a ne proteja moștenirea culturală comună, vitală pentru confirmarea unității noastre, ca cetățeni și comunități ale Europei”, a spus Margaritis Schinas, vicepreședinte al Comisiei Europene pentru Promovarea modului nostru de viață european, responsabil de Cultură. De cealaltă parte, Cecilia Bartoli, președinte Europa Nostra, a declarat: „Îi felicit călduros pe câștigătorii din acest an ai Premiilor European Heritage Awards / Europa Nostra Awards pentru această binemeritată recunoaștere. Sunt exemple care inspiră și care contribuie cu adevărat la construirea unei Europe mai frumoase, mai durabile și mai favorabile incluziunii. Poveștile lor de succes demonstrează modul în care dificultățile pot fi depășite prin punerea în comun a expertizei, dăruirii, creativității și inovației. Aștept cu nerăbdare să-i întâlnesc personal și să-i sărbătorim pe toți câștigătorii, la Ceremonia de decernare a Premiilor European Heritage Awards din Veneția - îndrăgitul nostru oraș parte a Patrimoniului Mondial”.

Câștigătorii vor fi sărbătoriți la ceremonia de decernare a premiilor European Heritage Awards Ceremony, pe 28 septembrie, în Veneția.

La ceremonie vor fi anunțați laureații premiului Gran Prix și câștigătorul premiului Public Choice Award, aleși dintre câștigătorii din acest an, care vor primi 10.000 EUR fiecare.

Puteți vota online AICI câștigătorul Public Choice Award 2023.

Totodată, s-a deschis și apelul de înscrieri pentru ediția 2024 a Premiilor Europa Nostra. Aplicațiile pot fi depuse online, AICI.

Lista completă a proiectelor premiate în 2023:

Conservare/Restaurare și Refuncționalizare

Steam Engine Brewery, Cehia Friluftsskolen Open-Air School, Danemarca Hôtel de la Marine, Franța Royal Gardens of Venice, Italia Museum of Urban Wooden Architecture, Lituania Wit Stwosz Altarpiece in St. Mary’s Basilica, Polonia Mudéjar Ceilings of the Cathedral of Funchal, Portugalia Deba Bridge, Spania Ruins of the Monastery of San Pedro de Eslonza, Spania

Cercetare

Scientific-Archaeological Studies for the Preservation of Ererouyk, Franța Proto-Industrial Architecture of the Veneto in the Age of Palladio, Italia Safeguarding of the Artisanal Fishing Technique “Arte-Xávega”, Portugalia

Educație, formare și meșteșug

MADE IN: Crafts and Design Narratives, Austria, Croația, Slovenia, Serbia ACTA VISTA, Franța Carpenters without Borders, Franța National Centres for Restoration of Historic Vessels, Norvegia Pathfinders of the Waters, România

Implicare civică și conștientizare

Village Square Meer, Antwerp, Belgia Budapest100, Ungaria Museum of Literature Ireland (MoLI), Irlanda Open for You, Italia ALMADA Project, Portugalia Via Transilvanica, România Un-archiving Post-industry, Ucraina

Campionii Patrimoniului

Hambis Tsangaris, Cipru Sergio Ragni, Italia Cláudio Torres, Portugalia Saving Ukrainian Cultural Heritage Online (SUCHO), Ucraina

Premiile Europa Nostra 2023 pentru proiecte remarcabile din Marea Britanie

Anul acesta, Premiile Europa Nostra sunt acordate pentru două proiecte de patrimoniu remarcabile dintr-o țară europeană care nu participă la programul EU Creative Europe.

Cleveland Pools, UK (Conservare/Restaurare și Refuncționalizare)

MINIARE: The Art & Science of Manuscript Heritage, UK (Cercetare)

Premiile European Heritage Awards / Europa Nostra Awards au fost lansate de Comisia Europeană în 2002, fiind de atunci conduse de Europa Nostra.