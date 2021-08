[P] Proiectele scrise de Fabrica de Consultanță ajung la nivel național

Octavian Radu, fondatorul grupului Octra Holding

Fabrica de Consultanță lansează pe piață un concept unic la nivel național, care presupune, în anumite condiții, plata serviciilor de consultanță la succes, doar după momentul aprobării proiectului. Astfel, compania contribuie la dezvoltarea sustenabilă a firmelor românești și a mediului de afaceri din România.

Se va înființa un Centru de Excelență în domeniul finanțărilor nerambursabile format din cei mai buni și experimentați consultanți din domeniu, pregătiți să răspundă la orice provocare. Membrii vor avea beneficii atractive: pornind de la dezvoltare profesională și personală și până la reduceri comerciale, călătorii etc.

Fabrica de Consultanță este o companie specializată în obținerea de finanțări nerambursabile din Fonduri Europene și Fonduri Guvernamentale fondată în Sibiu, în urmă cu 15 ani, de omul de afaceri Liciniu Lupu. Până în prezent compania a implementat cu succes peste 400 de proiecte și a atras fonduri nerambursabile cu o valoare ce depășește 150 milioane de Euro.

“L-am cunoscut pe d-nul Octavian Radu în anul 2014. Am avut câteva întâlniri live și câteva zeci de mail-uri schimbate care m-au inspirat și din care am avut multe de învățat. Toate bune și frumoase, până când în martie 2021 am citit MY WAY (cartea scrisă de domnul Radu). Lăsând la o parte faptul că mi-a “stricat” vreo câteva week-end-uri, fiind extrem de interesantă și captivantă, cartea m-a convins că nu pot să cresc accelerat de unul singur, ceea ce m-a determinat să îi propun asocierea pe care o anunțăm acum. Referitor la Fabrica de Consultanță, pot să vă spun că sloganul nostru ne caracterizează valorile: “Facem ceea ce promitem că facem, și o facem extraordinar de bine”. Îmi doresc să creăm plusvaloare în cât mai multe afaceri din România prin atragerea de finanțări nerambursabile. În vederea atingerii acestui scop suntem dispuși să mobilizăm resurse importante de timp, bani și resurse umane. Aceasta este promisiunea noastră.” susține Liciniu Lupu, fondatorul Fabrica de Consultanță.

