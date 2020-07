Produsele pe care nu le prea mai cumpără românii (sondaj)

Consumatorii din România ar urma să renunțe la a mai achiziționa anumite produse, din cauza scăderii salariilor și a faptului că nu știu ce le rezervă situația economică din țară, din cauza pandemiei coronavirus COVID-19 - relevă un studiu de piață publicat joi de o firmă de specialitate.

Pe fondul incertitudinii economice și a scăderilor salariale din ultima perioadă - relevă studiul iSense Solutions - românii spun că vor renunța la cumpărarea anumitor categorii de produse, cum ar fi:

mobilă (61%),

electronice și gadgeturi (47%),

jocuri (33%),

articole sportive (30%),

cărți (29%, în special în rândul celor care locuiesc în mediul rural - 38%).

Cei mai prudenți în legătură cu achizițiile în următoarele 3 luni sunt tinerii cu vârsta între 18 și 29 de ani: 72% plănuiesc să nu mai investească în mobilă, 57% declară că nu vor mai achiziționa electronice iar aproape jumătate dintre ei (49%) nu vor mai cumpăra cărți.

Cei din mediul rural au o preferință mai mare pentru anumite categorii de produse (comparativ cu cei din mediul urban) și declară că le vor cumpăra la fel și în viitor, ca înainte de pandemie. Printre aceste categorii avem: dulciurile (75% vs. 60% urban), băuturile răcoritoare (70% vs. 61% urban) și îmbrăcămintea/ încălțămintea (66% vs. 57% urban).

Ce se va cumpăra totuși mai bine?

12% dintre români declară că vor cumpăra mai multe produse de curățare și îngrijire a casei în următoarele 3 luni, 10% vor cumpăra mai multe băuturi răcoritoare, iar 6% mai multă apă îmbuteliată. De asemenea, aproximativ o treime dintre români (30%) spune că va continua să își facă stocuri de alimente, pentru a se deplasa cât mai rar la cumpărături - mai relevă studiul citat.

Alte rezultate din studiul iSense:

Românii rămân fideli brandurilor cu care s-au obișnuit: 84% își declară intenția de a cumpăra tot de la brandurile care le sunt cunoscute. Cel mai loiali brandurilor cunoscute rămân cei cu educație scăzută, 97% dintre ei declarându-și intenția de a cumpăra de la brandurile pe care le știu, față de 75% dintre cei cu educație superioară. În ceea ce-i privește pe românii ce locuiesc în București, 71% dintre ei spun că vor cumpăra de la brandurile cunoscute.

În același timp, doar 35% dintre români declară că vor fi mai atenți la promoții și vor căuta produse la ofertă sau cu discount mai mult decât o făceau în trecut. Procentele celor ce vor urmări cu mai multă atenție promoțiile și discounturile sunt mai mari în rândul femeilor (40%), a persoanelor cu venituri mici (56%) și a locuitorilor din orașe mai mici de 50 000 de locuitori (50%), în timp ce doar 18% dintre tinerii între 18 și 29 de ani se declară interesați de promoții și reduceri.

Pentru a se asigura că atunci când merg la cumpărături vor lua doar ce au nevoie, 57% aleg să-și facă o listă de cumpărături înainte de a merge în magazine, listă pe care intenționează să o și respecte. În mediul rural, procentul este mai mare: 61% dintre români apelează la această tactică.

Comerț online vs. magazine fizice

Pandemia de Covid-19 și măsurile luate de autorități pentru contracararea ei au influențat comportamentul de cumpărare al românilor, mai arată studiul.

Comerțul din magazinele fizice a fost și a rămas principala sursă de cumpărare, atât înainte, cât și după pandemie. Dacă înainte de pandemie, 66% dintre români făceau cumpărături exclusiv în magazine fizice, pe timpul stării de urgență procentul celor care făceau cumpăraturi doar în magazine fizice a scăzut la 57%.

Totuși, în urma pandemiei, anumite persoane și-au schimbat comportamentul de cumpărare, integrând și cumpărăturile online în viețile lor: după relaxarea restricțiilor, procentul celor care declară că vor cumpăra atât online, cât și offline, a crescut cu cinci puncte procentuale, la 38% (față de 33%, cât era înainte de pandemie) - mai relevă cercetarea iSense.

Conform iSense Solutions, studiul a fost realizat pe un eșantion de 500 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 65 de ani, prin metodologia CATI (Computer-Assisted Telephonic Interviews), în luna mai a anului 2020 și este reprezentativ național, la un grad de eroare de +/-4.38%.

Datele prezentate fac parte din raportul ROCK (Recovery after Outbreak – Champions Kit), dedicat companiilor care își doresc să ia decizii informate în contextul nesigur al zilelor noastre. Kit-ul conține trei capitole ce constituie rapoarte de cercetare la cheie: Management insights & Innovation Recommendations, New Online Shopping Behaviour și iSense Modern Consumer Macro Trends Changes - 24 trenduri adoptate de consumatori analizate pentru piața din România, măsurate înainte și după izbucnirea epidemiei de coronavirus).