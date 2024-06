Prețurile materialelor de construcții, în scădere în România (tendințe 2024)

Prețurile materialelor de construcții vor scădea în România pe fondul diminuării cererii, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro, care mai menționează și că prețurile la cărămidă vor înregistra cele mai mari scăderi.

Materialele de construcții aveau prețuri stagnante până acum, dar se estimează o scădere puternică, potrivit spuselor firmei vindem-ieftin.ro, platformă de vânzare de materiale de construcții.

Unde scad și unde cresc prețurile la materialele de construcții în 2024

Cele mai mari scăderi ale prețurilor se înregistrează la cărămidă (-6%), urmată de polistiren și gips carton (-5%), fier-beton (-4%) și acoperișuri (-3%).

În schimb, materialele de construcții ale căror prețuri sunt însă în creștere sunt Oriented Strand Boards (OSB), cu 6%, și panourile sandwich, al căror preț este în urcare cu 4%.

„În contrast cu anul 2023, când producătorii de materiale de construcții se angajau în campanii promoționale active, situația s-a schimbat considerabil. În prezent, devine tot mai dificil pentru aceștia să mențină prețurile la un nivel competitiv fără a compromite calitatea produselor", a declarat Cosmin Răileanu, fondatorul Vindem-ieftin.ro.

Dacă anul trecut, companiile din piață ofereau discounturi de până la 30% pentru materialele de construcții comercializate, la începutul anului curent prețurile au crescut semnificativ.

La începutul anului 2024, cele mai mari majorări de prețuri au fost înregistrate la cărămidă (+17%), fierbeton (+10-15%), panouri sandwich (+10%), polistiren (+5-8%) și ciment (+3-5%).

În acest context de piață, companiile de profil încearcă să își optimizeze costurile și negociază plata cash pentru materiale, tocmai pentru a obține un cost mai bun și a menține marjele pozitive. De asemenea, crește cererea de produse premium pentru eficientizarea energetică, astfel încât construcțiile să îndeplinească normele nZEB (nearly Zero Energy Building). Tot pe un trend ascendent se situează și numărul de proiecte B2B în mediul antreprenorial pentru noi linii de business, spații de producție și depozitare etc.