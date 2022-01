UPDATE. Prețul bitcoin a pierdut 10.000 dolari în trei săptămâni. De ce scad criptomonedele la începutul anului 2022

Bitcoin a pierdut mai mult de 10.000 de dolari din preț marcând o cădere cu peste 20% în ultimele trei săptămâni, iar acum analiștii piețelor internaționale caută explicații pentru scăderea valorii principalelor criptomonede la început de an 2022.

UPDATE: Prețul Bitcoin a scăzut sub 40.000 de dolari, luni, 10 ianuarie 2022, în jurul orei 16.40 fiind cotat la 39.800 dolari, după care a revenit ușor peste cota 40.000, potrivit Coindesk.

Stirea initială:

Puțin înainte de Anul Nou, pe 27 decembrie 2021, bitcoinul era cotat la 51.800 de dolari, pentru ca luni, 10 ianuarie 2022, să-l vedem picat la 41.500 de dolari. Pe 8 ianuarie a ajuns căzuse și la 40.600 de dolari, potrivit datelor de pe Coindesk.

Ethereum a picat și mai mult, aproape 25% în trei săptămâni. Pe 27 decembrie 2021, ETH era cotat la aproape 4.100 de dolair, iar acum a ajuns la 3.100 de dolari. Pe 8 ianuarie picase aproape de 3.000 de dolari.

eGold, criptomoneda românilor de la Elrond, a scăzut și mai mult, procentual: aproape o treime în ultimele 3 săptămâni, de la 281 de dolari, pe data de 27 decembrie 2021, la 190 de dolari, luni, 10 ianuarie 2022. Pe 8 ianuarie picase la 183 de dolai. eGold a început cea mai abruptă scădere de la 1 ianuarie 2022, pierzând aproape un sfert din valoare de la începutul anului 2022 până acum.

Așa cum se observă, în general criptomonedele par să urmeze tonul dat de liderul bitcoin. Totuși, bitcoin e pe creștere de la un an la altul. Anul trecut pe vremea asta, 1 BTC era în jur de 35.000 de dolari, deci cine a cumpărat atunci și vinde acum iese în câștig cu 17% (înainte de impozit).

Simon Peters, analist al platformei de investiții eToro, observă că prețurile criptoactivelor s-au prăbușit săptămâna trecută, din cauza „unei tendințe generale a investitorilor de a renunța la investițiile mai riscante, în condițiile în care Rezerva Federală a SUA și-a manifestat rapid disponibilitatea de a majora dobânzile și de a vinde titluri de creanță”.

„Bitcoin a scăzut vertiginos pe parcursul săptămânii, după ce a început noul an în jurul valorii de 47.000 de dolari. Miercuri, prețul celui mai mare criptoactiv din lume s-a prăbușit în urma veștilor dinspre Fed și a trimis intervalul de tranzacționare sub 43.000 de dolari, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii septembrie 2021. În prezent, BTC se tranzacționează sub 42.000 de dolari, fără niciun semn de revenire până în prezent. În același timp, Ether a cunoscut o prăbușire similară, ajungând la un moment dat sub nivelul de 3.000 de dolari pe platforma eToro sâmbătă. Criptoactivul începuse săptămâna la peste 3.800 de dolari, dar acum se tranzacționează sub 3.200 de dolari” - crede analistul.