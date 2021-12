Skywell, mașina electrică pe care o vând românii de la Allview: preț și autonomie

Compania românească Visual Fan SA, care vinde, sub brandul propriu Allview, în special electronice aduse din China, a anunțat, joi, că a lansat un model de mașină full electrică, Skywell ET5, cu care brașovenii intră și pe piața auto din România.

Pentru această nouă linie de business, brașovenii vor deschide o nouă companie, ce va avea ca obiect de activitate principal distribuția de mașini electrice, Visual EV S.R.L..

Visual Fan SA deține 95% din capitalul noii firme, iar 5% „este deținut de către o persoană fizică din cadrul companiei”.

Prin abordarea acestui nou proiect, Visual Fan preconizează o creștere a cifrei de afaceri la nivelul grupului, cu 10%, până la finalul anului 2022. Strategia pe termen lung vizează dezvoltarea portofoliului și adiția de noi modele, pentru a acoperi necesitățile pieţei de masă.

„Astăzi am pus bazele unui proiect ce vizează un viitor sustenabil, durabil și care plasează grupul Visual Fan în topul noilor tendințe din industria IT. Experiența și know-how-ul dobândite în cei aproape 20 de ani de activitate, ne-au ajutat de-a lungul timpului să anticipăm trendurile din industrie și să integrăm ultimele tendințe și inovații tehnologice în portofoliul nostru. Momentan, există la nivel global trendul prin care companiile din tehnologie aderă la industria auto, ca urmare a gradului ridicat de inovare și tehnologizare a autovehiculelor. Deși tatonăm această idee de business de peste doi ani, acum am decis că este momentul să ne lansăm în industria mașinilor electrice, care se îndreaptă din ce în ce mai mult spre tehnologie și inovație. Decizia de aderare la industria vehiculelor electrice pune în mișcare strategia de dezvoltare a grupului Visual Fan din următoarea decadă și astfel, ne dorim să transmitem o nouă viziune strategică.”, a declarat Lucian Peticilă – CEO Visual Fan S.A. și Visual EV S.R.L.