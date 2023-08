Preşedintele Microsoft: Inteligenţa artificială poate deveni o armă și trebuie controlată de oameni

Inteligenţa artificială poate fi transformată într-o armă şi trebuie să fie controlată de oameni, spune preşedintele Microsoft, Brad Smith, într-un interviu acordat CNBC, potrivit News.ro.

„Cred că fiecare tehnologie inventată vreodată are potenţialul de a deveni atât un instrument, cât şi o armă”, a spus Smith în interviu.

Liderii tehnologici din întreaga lume au avertizat în privinţa riscurilor inteligenţei artificiale, după ce popularitatea „robotului” conversațional de AI ChatGPT a explodat, datorită capacităţii sale de a produce răspunsuri asemănătoare oamenilor.

Inteligență artificială generativă este un tip de tehnologie care poate genera conţinut precum text, imagini, cod şi multe altele.

CEO-ul ChatGPT, OpenAI, Sam Altman, împreună cu directori de la DeepMind şi Microsoft, au avertizat în luna mai că inteligență artificială prezintă un risc de „dispariţie umană”.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, co-fondatorul Apple, Steve Wozniak, şi câţiva lideri tehnologici au cerut, de asemenea, laboratoarelor de inteligenţă artificială să oprească sistemele de antrenament pentru a depăşi GPT-4.

Ei au cerut, de asemenea, o pauză de şase luni pentru o astfel de dezvoltare avansată.

„De aceea am pledat nu doar ca firmele să facă ceea ce trebuie, ci şi noi legi şi reglementări care ar asigura că există pauze de siguranţă. Am văzut nevoia pentru asta în altă parte. Adică, imaginează-ţi că electricitatea depinde de întrerupătoare. Îţi pui copiii într-un autobuz şcolar, ştiind că există o frână de urgenţă. Am mai făcut acest lucru pentru alte tehnologii. Acum trebuie să o facem şi pentru AI”, a spus Smith, la Summitul Business 20 de la New Delhi, de la sfârşitul săptămânii trecute.