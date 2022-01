Platformă crypto: Creștere de 600% a numărului de companii din România care au investit în criptomonede în 2021

În 2021 a existat o creștere de 600% a numărului de companii din România care au investit în criptomonede și bunuri digitale, iar trendul se menține și la început de 2022, conform unei companii românești de investiții în criptomonede și gestionare de asseturi digitale.

Compania Tradesilvania, spune, de asemenea, că în 2021 a înregistrat o cifră record, de 200 de milioane de euro active totale tranzacționate în platformă, conform unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

“Anul 2021 a reprezentat pentru noi un an de dezvoltare pe toate segmentele, atât la nivel de produs, prin dublarea numărului de monede puse la dispoziția clienților, implementarea serviciului de savings, cel de trading automat etc. cât și la nivel de echipă, unde am reușit să dezvoltăm poate cel mai performant și complet cadru de conformitate, fiind în acest moment în dialog direct cu autoritățile pentru reglementarea suplimentară și dezvoltarea legislației specifice și în România. Evoluția clienților persoane juridice, printre care mai multe companii listate la BVB, nu a fost o surpriză pentru noi. Procentul de creștere ne-a surprins, mai ales în lipsa unor acțiuni de marketing cu scopul de atragere de companii. Creșterea de 600% indică faptul că România este tot mai pregătită pe subiectul investițiilor în bunuri digitale cu o dinamică crescută, inclusiv crypto”, spune Ciprian Dobrescu, CEO Tradesilvania.