Finanţare de 720.000 de euro pentru startup-ul Plant an App, la doar 3 ore de la listarea pe o platformă de equity crowdfunding

Plant an App, startup specializat în tehnologie low-code, a reuşit a ajuns la finanţări totale de 720.000 de euro în doar trei ore de la listarea pe platforma de equity crowdfunding SeedBlink şi majorează sumă maximă de finanţare.

Prin intermediul listării pe SeedBlink, Plant an App a ajuns la suma de 600.000 de euro, dintre care 250.000 euro reprezintă investiția strânsă în pre-campanie, unde au investit membrii Elite și Classic ai rețelei, iar 120.000 euro sunt investiții dintr-o altă campanie derulată de Plant an App pe platforma Republic.co din Statele Unite ale Americii. În primele trei ore de la deschiderea publică a campaniei, a fost strânsă suma de 350.000 de euro. După listarea publică, startup-ul viza investiții de 250.000, target atins în primele două ore și depășit cu 100.000 de euro în următoarea oră.

„Suntem extrem de încântați de această reușită și, în egală măsură, recunoscători pentru încrederea acordată de investitori. În primele ore de la lansarea publică, am atins maximul de finanțare, cu o investiție totală de 720.000 de euro. Miza noastră inițială a fost de 500.000, însă am depășit cu succes acest target, într-un timp record: trei ore. Vom folosi acești bani pentru extinderea în ceea ce privește eforturile noastre de sales și marketing, dar și pentru dezvoltarea platformei”, a explicat Bogdan Lițescu, fondator și CEO Plant an App.

Datorită interesului mare din partea investitorilor înregistrați pe platformă, Plant an App a decis să majoreze suma maximă la 720.000 de euro, cu 100.000 de euro în plus față de cea stabilită inițial, în aceleași condiții.

Listarea Plant an App a fost cea mai mare campanie derulată pe platforma SeedBlink până acum, cu cel mai mare număr de investitori privați care au depus angajamente. Aproximativ 100 de investitori înregistrați pe SeedBlink și-au arătat susținerea. Un avantaj a fost că cei interesați au avut timp să studieze oportunitatea de investiție în Plant an App de o săptămână, în perioada de pre-listare privată adresată membrilor Elite & Classic de pe SeedBlink. Pre-campania a fost derulată în perioada 5 - 11 ianuarie, susţin reprezentanţii startup-ului.

În această campanie este prima dată când se folosește un instrument de tip SAFE într-o finanțare SeedBlink, instrument de tip convertible note, specific startup-urilor din Silicon Valley, dezvoltat de Y Combinator.

Prin acest demers, Plant an App își propunere extinderea eforturilor de sales și marketing, inclusiv prin creșterea echipei cu Growth Marketers și Business Developments Representatives. Mai mult, startup-ul va continua să îmbunătățească experiența în platformă a clienților și, în egală măsură, va crește echipa de product development. Plant an App își propune și să se implice în formarea viitorilor ingineri de low-code odată cu înființarea Low-Code Academy prin intermediul căreia urmează să implementeze programe de învățare online & offline - anunţă reprezentanţii startup-ului.

Plant an App mai derulează în prezent o campanie de equity crowdfundig pe platforma Republic.co, din Statele Unite ale Americii. Aici pot participa în egală măsură și investitori din România.