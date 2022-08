Pepsi a preluat o parte din afacerea cu apă minerală românească AQUA Carpatica și vrea să o ducă și în SUA

PepsiCo a preluat 20% din firma românească Carpathian Springs SA, care deține brandul de apă minerală îmbuteliată AQUA Carpatica, americanii primind astfel și drepturile de distribuție exclusive ale apei românești pe canale specifice din România, Polonia și alte țări, cu perspectivă de extindere în alte piețe, inclusiv în SUA.

Anunțul a fost făcut de PepsiCo, într-un comunicat publicat, marți, pe bursa Nasdaq de la New York, unde este listată corporația americană.

AQUA Carpatica a fost lansată în 2010, de omul de afaceri greco-elvețian Jean Valvis, care controlează Carpathian Springs SA. Compania are sediul central la Vatra Dornei, județul Suceava. În anul 2021, firma a obținut o cifă de afaceri de peste 333 milioane de lei (aproape 68 milioane euro) și profit de aproape 47 milioane lei (9,6 milioane euro), cu 308 angajați.

În comunicatul PepsiCo de pe Nasdaq, Valvis a dezvăluit că aspiră la a lista AQUA Carpatica pe bursă.

„AQUA Carpatica este o marcă unică, așa cum este și locul de origine al izvoarelor sale. Sunt încântat de oportunitatea de a deveni partener PepsiCo pentru a ne extinde prezența în Europa și pentru a aduce AQUA Carpatica și beneficiile sale pentru sănătate consumatorilor din piețele noi. În mai puțin de un deceniu, AQUA Carpatica s-a transformat într-un brand îndrăgit în Europa, pe care aspirăm să-l listăm pe bursă în viitor. Sunt bucuros că PepsiCo ne împărtășește viziunea de creștere a brandului în Europa și la nivel internațional” - a spus Jean Valvis.

Parteneriatul este considerat o premieră pentru mediul de business din România, o corporație internațională preluând în portofoliul său un produs românesc și introducându-l pe canalele ei de distribuție.

PepsiCo a fost fondată în anul 1898, de Caleb Bradham, un farmacist din orașul New Bern, statul american Carolina de Nord. El a creat atunci băutura Pepsi Cola, principalul produs al companiei până în ziua de azi. PepsiCo are în portofoliul și alte mărci internaționale populare în sectorul food&drink: Gatorade, Mountain Dew, Lay’s, Doritos, Cheetos. Corporația americană are venituri anuale de circa 70 de miliarde de dolari și cel puțin 260.000 de angajați.