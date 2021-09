Unu din trei patroni români IMM se opune creșterii salariului minim (Sondaj patronat)

Peste 66% dintre antreprenorii români susțin creșterea salariului minim brut în anul 2022, iar 33% spun că ar trebui să rămână la nivelul actual, potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Național al IMM-urilor din România (CNIPMMR).

CNIPMMR a realizat un studiu pentru a vedea care este opinia antreprenorilor din România, care își desfășoară activitatea în domenii precum servicii, comerț și producție, despre creșterea salariului minim brut în anul 2022.

Astfel, există 5 scenarii pentru creșterea salariului minim brut, la care respondenții au răspuns astfel:

scenariul I - creșterea salariului minim cu 100 lei, de la 2.300 lei la 2.400 lei: 18,5%

scenariul II - creșterea salariului minim cu 150 lei, de la 2.300 lei la 2.450 lei - 10,3%

scenariul III - creșterea salariului minim cu 200 lei, de la 2.300 lei la 2.500 lei - 15,7%

scenariul IV - creșterea salariului minim cu peste 200 lei: 22,2% dintre respondenți

scenariul V- salariul să rămână la nivelul actual: 33,3%

„Scenariul 4 se referă la creștere salariului minim cu peste 200 lei, scenariul 3 se referă la o creștere a salariului minim cu 200 lei și dacă le adunăm ajungem la aproape 40% din respondenți. Deci acesta este scenariul cel mai probabil, adică o mărire cu 200 lei, dar, în același timp, nu trebuie să uităm că această creștere a salariului minim trebuie să fie reală, adică banii să ajungă efectiv la oameni, cei 200 lei și trebuie să fie alături de o scădere a fiscalității sau de o înghețare a taxelor”, a declarat Florin Jianu, președintele CNIPMMR.

El a mai completat că CNIPMMR susține ca în următorii 3 ani de zile salariul minim pe economie să ajungă la 3.000 lei, exact ca în construcții, dar cu contribuțiile specifice salariului actual, de 2.300 lei.

Mai bine de jumătate dintre antreprenori consideră că modul în care activitatea lor va fi afectată de mărirea salariului minim brut începând cu anul 2022 se va menține la același nivel, în timp ce 33% spun că activitatea va scădea ca urmare a impactului ridicat al costurilor salarile, iar 16,5% sunt de părere că activitatea va prospera ca urmare a creșterii motivației angajaților.

De asemenea, puțin peste 24% declară că probabil vor face disponibilizări ca urmare a creșterii salariului minim brut începând cu anul 2022, pentru că impactul costurilor este mare, iar peste 8% că vor face angajări pentru că salariul devine motivant.

Propunerile Consiliul Național al IMM-urilor din România pentru stabilirea salariului minim brut pe economie

În contextul stabilirii salariului minim brut pe economie, CNIPMMR a realizat o listă cu 8 propuneri, care vin în sprijinul IMM-urilor.

Dintre sugestii face parte creșterea salariului minim, fără o creștere concomitentă a contribuțiilor la bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, ceea ce înseamnă că impozitul pe salariu și contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM) să fie menținută la nivelul celei existente în prezent, respectiv la valoarea salariului minim brut pe economie de 2.300 lei pe lună, în condițiile în care salariul minim ar urma să crească.

O altă soluție ar fi ca angajatorul, în limita unei valori stabilite legal, să poată opta pentru acordarea unuia sau mai multor stimulente care se vor regăsi în cadrul pachetului (tichete de masă, abonamente de transport, tichete de vacanță, diurna pentru deplasări, abonamente medicale, prime etc).

De asemenea, o măsură ar putea fi eliminarea taxelor la bugetul de stat aplicabile pentru venitul realizat de către salariați ca urmare a participării la profit și regândirea la nivelul de taxare a muncii și realizarea unui nou sistem de acordare a deducerilor personale de care beneficiază salariații.

Acest lucru înseamnă că până la un anumit nivel de salarizare ar putea fi aplicate cote de impozitare mai mici, astfel că angajatorului nu i se va mări nivelul cheltuielilor cu forța de muncă iar angajatul să beneficieze de un venit net mai mare.

În final, pentru a spori accesul IMM-urilor la inovare, CNIPMMR propune măsuri precum:

alocarea a minim 0,4% din PIB pentru finanțarea programelor de dezvoltare și a măsurilor de sprijinire a înființării de noi întreprinderi și de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;

operaționalizarea cât mai rapidă a programelor prevăzute în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM;

alocarea de fonduri europene suplimentare din cadrul financiar multianual 2014 – 2020;

implementarea urgentă a cadrului financiar multianual 2021 - 2027 și operaționalizarea fondurilor pentru IMM-uri;

sprijinirea IMM-urilor prin intermediul PNRR

În plus, CNIPMMR susține corelarea nivelului salarial din sistemul bugetar cu cel din sectorul privat și suprataxarea cu 90% a diferenței pozitive de profit înregistrate, ca urmare a creșterii de preț, diferență rezultată în urma comparării profitului pe anul 2021 cu cel din anul anterior.

Bariere care nu ar permite o creștere a salariului minim brut pe țară din anul 2022:

aproape 60% din antreprenori consideră că scumpirile din ultima perioadă (energie electrică, gaz etc) nu ar permite o creștere a salariului minim brut;

lipsa unor măsuri active de susținere pe piața forței de muncă - peste 48%;

costul prea ridicat al resurselor umane - peste 36%;

lipsa unor fonduri europene care să asigure creșterea competitivității - peste 33%;

lipsa investițiilor publice care limitează existența contractelor pentru IMM-uri - aproape 31%;

existența unor contracte ce nu permit modificări ale structurii lor - aproximativ 16%;

altele - 4,5%.

Întrebați ce măsuri ar putea fi luate de către stat pentru a crește salariul minim brut pe economie în anul 2022, antreprenorii au răspuns că o soluție ar fi creșterea salariului minim prin reducerea fiscalității pe forța de muncă (62%), creșterea salariului minim fără creșterea taxelor (CAS, CASS, Impozit) - 38%, impozit zero și menținerea CAS și CASS, 37% și zero taxe pe salariul minim (propunere USR - PLUS) - 25%.

La sondajul CNIPMMR, realizat în perioada 26 august - 3 septembrie 2021, au răspuns 1.108 antreprenori de microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari, ONG-uri și CMI.