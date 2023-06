Părinții își vor putea lua concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 12 ani (Lege promulgată)

Legea prin care părinții își vor putea lua concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 12 ani a fost promulgată, joi, de președintele Klaus Iohannis.

Proiectul de lege, depus de USR în iunie 2022, modifică OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate astfel încât să fie extinsă de la 7 la 12 ani vârsta copilului pentru îngrijirea căruia părinţii să aibă dreptul la concediu şi indemnizaţie, potrivit News.ro.

Astfel, la articolul 26 din OUG 158/2005 se modifică alin. (1):

„(1) asigurații au dreptul la concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 12 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani”.

Durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice per an, per copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale.