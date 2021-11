Un operator de spații de lucru, prezent și în România, atrage o finanțare de 72 milioane dolari

Deși pandemia a impus companiilor să lucreze mai mult de acasă, un operator de spații de lucru flexibile, prezent și în România, s-a adaptat la modelul de lucru hibrid și își asigură, pe lângă încrederea investitorilor, o finanțare de 72 de milioane de dolari.

Mindspace, o companie fondată în 2014 de Dan Zakai și Yotam Alroy, care operează 32 locații, în 17 orașe din 7 țări, printre care și România, a obținut o finanțare de 72 de milioane de dolari, în urma unei runde de finanțare condusă de Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd., More Provident Funds, Arkin Holdings și investitorii existenți.

Prin runda de investiții, compania vrea să își crească business-ul și să-l extindă în Europa și SUA.

În aprilie 2021, Mindspace a lansat „Hybrid”, o nouă gamă de soluții la cerere pentru companiile și persoanele fizice care lucrează în model hibrid și a combinat, astfel, munca de acasă cu cea de la birou.

În plus, în ultimul an, compania a lansat spații noi în Londra, Tel Aviv și Philadelphia.

„Mindspace se bucură de un moment de creștere semnificativă și un nivel ridicat de cerere în toate locațiile. Am trecut cu succes prin numeroasele provocări aduse de pandemia de COVID. Azi, locațiile noastre sunt ocupate în proporție de aproape 100% și, această investiție, condusă de Harel Insurance and More Provident Funds, ne va ajuta să venim în întâmpinarea cererii în creștere a pieței și să deschidem noi locații în toată lumea, în parteneriat cu proprietarii de clădiri”, spune Dan Zakai, CEO și Co-fondator Mindspace.

Chiar dacă cea mai mare parte a industriei imobiliare comerciale a avut de suferit în urma pandemiei, piața de spații flexibile a continuat să crească, a spus compania într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Astfel, prognozele prevăd creșterea accelerată a industriei până la o cotă de piață de peste 30% până în 2030; cota actuală de piață a spațiilor flexibile, ca parte a proprietății imobiliare comerciale, este de 5%.

Potrivit unui studiu recent al CBRE, în doi ani, 43% dintre chiriași vor dedica 10-50% din portofoliu spațiilor flexibile, iar 17% dintre chiriași vor dedica mai mult de 50% din portofoliu.

Mindspace deservește o gamă largă și variată de companii: aproximativ 41% sunt corporații și întreprinderi mari, iar 38% sunt companii mici și medii. Principalele industrii în care operează clienții companiei sunt tehnologia, finanțele și serviciile. Printre clienții din trecut și cei actuali se numără Microsoft, Samsung, Playtika, Taboola, Yahoo!, Expedia, GoPro și mulți alții.

În 2021, Mindspace a revenit semnificativ, când a atins nivelurile de ocupare de dinainte de pandemie, de la începutul lui 2020, și chiar le-a depășit, cu peste 95% din spații ocupate în Israel și Germania.

Un caz mai puțin fericit este al WeWork, o companie cu un model de business asemănător Mindspace, care oferă birouri de lucru în comun în aproape toată lumea.

În 2019, WeWork, unul dintre „unicornii” economiei colaborative, se pregătea să se listeze la bursă, dar în septembrie a renunțat la planurile sale.

În primii 9 ani de existență, compania americană fondată în 2010 a strâns investiții de 12,8 miliarde de dolari și a ajuns să fie evaluată la 47 de miliarde de dolari. În octombrie 2019, valoarea sa mai era estimată la 10 miliarde de dolari, mai puțin decât banii băgați de investitori în firmă, și a fost nevoită să concedieze 2.400 de angajați, adică o cincime din personalul său, la nivel internațional.

WeWork a strâns, până în prezent, investiții de 21,6 miliarde de dolari, conform Crunchbase.

WeWork oferă birouri de lucru în comun (shared office) în aproape toată lumea: SUA, China, Israel, Australia etc. În Europa, WeWork este prezentă în 14 țări, printre care Cehia, Polonia, Spania, Italia, Germania, Franța, Marea Britanie, Olanda.