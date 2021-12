[P] Noua cryptomonedă METALLURGY GOLD a fost lansată pe piața internatională

Noua cryptomonedă METALLURGY GOLD a fost lansată pe piața internatională descentralizată, Binance Smart Chain(Pancakeswap) website Metallurgy Gold, ca primă folosință având un mecanism de redistribuire în mod egal de 10% Elrond eGOLD(Crypto moneda mult cunoscută din Sibiu) din fiecare tranzacție deținătorilor de Metallurgy Gold($MGLD).

Proiectul avansează și evoluează pentru a creea propriul schimb descentralizat de monede, o altă monedă va fii lansată în același ecosistem având un preț stabil la aceeași valoare precum aurul(gold-pegged) și punerea în funcțiune a platformei de vanzare/cumpărare aur, argint și alte metale prețioase.

Platforma Market Aur și Metale Prețioase

Versiune test

Alte două utilități vor fii lansate precum propriul magazin vestimentar online brand METALLURGY, NFT marketplace (vanzare/cumpărare artă digitală)

Fiind descentralizat, orice persoană fizică sau societate comercială poate achiziționa $MGLD folosind perechea monedei Binance Smart Chain.

Scopul acestei monede va avea un spectru foarte larg, fiind o monedă de redistribuire, aceasta va fii redistribuită și sub forma unor don-uri regulate și de importanță pentru comunitățile aflate la nevoie, particularitățile redistribuirii se află sub următoarea formă: 10% Elrond eGold către deținători, 3% pentru marketing și evoluția proiectului iar 1% pentru lichiditate, cu timpul cumpărătorii să aibă posibilitatea de a cumpăra sau vinde cantități din ce in ce mai mari.

In același ecosistem in data de 1 Decembrie a fost lansată o nouă monedă pe nume XMetallurgy $XGLD care are scopul de a redistribuii pe prima ($MGLD) 6% din fiecare tranzacție deci implicit Elrond, deținând $XGLD se va primii venit pasiv in două monede, aceasta având taxele mai mici se potrivește si celor care doresc sa facă trade.

Lichiditatea este blocată pe 18ani pe cea mai cunoscută platformă numită DXSALE la ambele monede.

Doritorii sunt invitați pe grupul comunității de Telegram Național @MetallurgyGoldRO sau Internațional @MetallurgyGold.

Echipa este dedicată și face pași mari pentru a intra pe această piață de viitor în forță.

Mult succes,

Echipa METALLURGY