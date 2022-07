Un nou mare jucător în agricultura românească țintește afaceri de 700 milioane lei pe 2022

Compania românească ROCA Investments, prin parteneriatul cu RDF SA, anunţă lansarea celui de-al doilea pilon strategic de investiţii - holdingul de agricultură ROCA Agri RDF, estimând afaceri de până la 700 milioane lei, în acest an, din agricultură, relatează News.ro.

Compania românească ROCA Investments, prin parteneriatul cu RDF SA, anunţă lansarea celui de-al doilea pilon strategic de investiţii - holdingul de agricultură ROCA Agri RDF. Cu un portofoliu în continuă expansiune şi cu activităţi în distribuţia de input-uri, trading de cereale, producţie agricolă, procesare de cereale holdingul devine un jucător naţional într-un sector al economiei cu un potenţial major în contextual actual.

Investiţiile noului holding vor fi în companii româneşti din agricultură şi vor contribui la consolidarea activităţii, dezvoltarea de noi linii de business şi implementarea conceptului de one stop shop pentru fermieri la nivel întregului sector agricol.

„Romania are o mare nevoie de capital privat, de management specializat si de consolidare. Roca Agri RDF reprezintă rezultatul procesului prin care am reuşit să reunim aceste trei ingrediente - capitalul Roca, parteneriatul cu Florin Deznan şi managementul comun, într-un sector considerat de noi strategic pentru România. Un proces de transformare şi scalare accelerată, care confirmă potenţialul acestui model de business”, a declarat Rudolf Vizental, CEO ROCA Investments.

Odată cu lansarea holdingului, RDF devine ROCA Agri RDF şi dintr-o companie locală, cu prezenţă în special în vestul ţării, un jucător cu prezenţă naţională în agricultură.

„Fiecare companie din holdingul nostru are o experienţă de peste 25 de ani, perioadă în care am crescut organic, şi am decis să facem împreună acest pas către un nou model de business în agricultură. Am găsit în ROCA o cultură solidă a parteneriatului, în care punem accent pe oameni, şi vrem să dezvoltăm o agricultură antreprenorială modernă, digitalizată şi cu o productivitate crescută. Înţelegem cultura fermierilor din România şi dorim să fim o soluţie pentru ei”, a declarat Florin Deznan, CEO ROCA Agri RDF.

Holdingul cuprinde în prezent 3 companii: RDF SA, RDF Agricultura SRL şi Adidana SRL. Cele 3 companii au înregistrat în prima jumătate a anului o cifră de afaceri de peste 300 milioane lei. De asemenea, cu un EBITDA de 14,4 milioane lei, compania şi-a depăşit estimările pentru S1 2022. Pentru tot anul 2022 compania estimează venituri de până la 700 milioane lei.

„Suntem o companie în care spiritul antreprenorial este preţuit şi respectat. Considerăm că valori precum spiritul de echipa, skin in the game şi metode moderne de management sunt pilonii pe care poate fi construit un business sustenabil. Anul viitor, avem în plan achiziţii noi, care vor consolida poziţia noastră la nivel naţional, însă aceasta este doar o etapă a planului nostru de dezvoltare. Punem accentul pe asocierea în agricultură şi pe dezvoltarea unor parteneriate durabile şi credem că putem creşte mai bine împreună”, a completat Alexandru Savin, Investment Manager ROCA Investments.

Holdingul suprapune experienţa ROCA Investments în construcţia de parteneriate funcţionale şi scalabile, cu experienţa RDF în agricultură şi cu o viziune pe termen lung a Impetum Group privind piaţa de capital.

Ponderea agriculturii în PIB a revenit în 2021 la nivelul 2017-2018, respectiv 4,4%, potrivit celor mai recente date oficiale disponibile, iar acest sector rămâne un motor important al economiei locale, cu un potenţial uriaş de creştere şi atragere de investiţii.

Suprafaţa totală cultivată în România era, în 2021, de 8,26 milioane hectare, în timp ce producţia la hectar pe anumite culturi principale a crescut chiar şi cu peste 50%, cum ar fi cea de grâu (4797 kg/ha, faţă de 2966 în anul anterior) sau de rapiţă (3084 kg/ha vs 2150). Astfel, în 2021, era înregistrată o producţie totală de grâu de 10,4 milioane tone, faţă de aproximativ 6,4 milioane în anul anterior, în contextul unui 2020 marcat de secetă şi pandemie.

ROCA Investments este o companie de private equity, parte din Impetum Group, care are misiunea de a dezvolta o cultură antreprenorială bazată pe parteneriat, de a amplifica potenţialul şi accelera creşterea companiilor şi brandurilor româneşti. În 2021, a ajuns la o evaluare de 247,5 milioane lei (peste 50 milioane euro), de la 102 milioane lei în 2018, mai mult decât dublu. Portofoliul ROCA include două holdinguri (ROCA Industry si ROCA Agri RDF), dar şi investiţii în alte companii din diferite sectoare ale economiei.