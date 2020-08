România are cea mai mică pondere de angajați care au trecut la telemuncă dintre ţările UE. Cei mai căutați candidați pentru joburile remote - studiu

Pentru România, cele mai recente date arată că doar 0,8% din forța de muncă ocupată din ţară muncea, de obicei, de acasă, în 2019, reprezentând aproximativ 45.000 de angajați. Cu aceste cifre, România este pe ultimul loc între statele Uniunii Europene în ceea ce privește rata de penetrare a regimului de muncă remote, arată o analiză OLX.

Un procent de 5,4% dintre angajații din Uniunea Europeană (UE), cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani, lucrau de obicei de acasă, în 2019, se arată în statisticile europene date de Eurostat. Această pondere a rămas constantă, în jur de 5%, în ultimul deceniu. Totuși, în aceeași perioadă, o diferență s-a înregistrat în rândul celor care au declarat că au lucrat uneori de acasă, ponderea lor crescând de la 6,0% în 2009 la 9,0% în 2019.

Cu o medie a statelor membre UE de 5,4%, mai multe țări înregistrează procente mai scăzute. Printre acestea se află Germania (5,2%), Spania (4,8%), Cehia (4,6%), precum și România (0,8%) şi Bulgaria (0,5%). La polul opus, Țările de Jos și Finlanda erau pe primele locuri la munca în sistem "remote", 14,1% dintre persoanele angajate din cele două ţări lucrând în mod obişnuit de acasă în 2019.

Trebuie subliniat însă că inclusiv țara noastră a înregistrat o evoluție în ceea ce privește așa-numita muncă remote, astfel că procentul celor care munceau de obicei de acasă a crescut abrupt în 2019 la 0,8%, impactul fiind generat și de adoptarea legii care reglementează telemunca, cu un an mai devreme.

Munca de acasă în timpul pandemiei

Odată cu debutul pandemiei de coronavirus, măsurile de restricționare a contactului fizic și blocarea activității economice au dus la o creșterea a ratei șomajului, încă din luna martie, de la 6,5% la 6,6%, potrivit datelor raportate de Eurostat. În același timp, 50% dintre muncitorii europeni au înregistrat scăderi ale timpului de lucru.

Pe de altă parte, la nivel european, aproape 4 din 10 angajați (37%) au început să lucreze de acasă, în contextul izolării impuse de pandemie, respectiv peste 30%, în majoritatea statelor membre UE. Cele mai ridicate procente ale penetrării muncii de acasă au fost raportate în Finlanda (60%), Luxemburg (peste 50%), Țările de Jos (peste 50%), Belgia (peste 50%), Danemarca (aproape 50%), conform unui raport al Eurofound, care prezintă date referitoare la piața muncii din Uniunea Europeană, în perioada pandemiei de Covid-19.

România este statul din UE cu cea mai mică pondere de angajați care au trecut la telemuncă, ca urmare a riscului generat de COVID-19. Astfel, potrivit raportului, țara noastră este singurul stat membru UE cu un procent sub 20% al salariaților care au muncit de acasă, în pandemie.

Este important de observat că diversele domenii de activitate impun moduri diferite de adaptare la munca flexibilă: “Conform datelor pe care le deținem, estimăm că segmentul blue collar va fi impactat parțial, acesta fiind constituit în principal din joburi fizice. Pe de altă parte, în ceea ce privește segmentul white collar, vedem că în cazul mai multor companii a fost demarat un proces de regândire a nevoilor de business și de recrutare, cu implicații ce prevăd în mod clar o schimbare de mentalitate: de la work from home ca o excepție, la work from home ca o normalitate.”, susține Aida, Ionescu Head of Operations OLX.

Cel mai probabil, este de așteptat ca în perioada următoare angajatorii să fie tot mai deschiși muncii de acasă, iar formula câștigătoare ar putea fi un mix între cele două sisteme de lucru.

“Pe termen scurt, până la finalul anului, munca de acasă va fi determinată de evoluția epidemiei în România. Chiar dacă multe companii au redeschis birourile, în funcție de nevoi, vor trimite angajații să lucreze din nou de acasă. Există deja un precedent, iar schimbarea va fi ușoară. Pe viitor, este clar că multe companii vor regândi din temelii organizarea muncii și mixul dintre cele două locații.”, declară Cristian Panțir, directorul de marketing și comunicare al companiei de recrutare Adecco.

Datele din platforma OLX arată ca piața forței de muncă a oferit în 2019 o mulțime de opțiuni persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, angajatorii postând anul trecut aproximativ 500.000 de anunțuri prin care căutau să angajeze candidați.

În intervalul ianuarie-decembrie, datele platformei de recrutare ne arată că, lună de lună, au fost active pe site între 25.000 și circa 45.300 de anunțuri de angajări.

Începutul anului 2020 a adus, de asemenea, rezultate bune, în lunile ianuarie și februarie, fiind active pe OLX 24.350, respectiv 32.500 de anunțuri de angajare.

Primele creșteri pe recrutare

Începând cu luna martie a acestui an, întreaga piață a forței de muncă a fost afectată de efectele izbucnirii pandemiei de coronavirus, iar acest lucru s-a reflectat și în numărul total de anunțuri de angajare de pe platforma OLX.

Efectele crizei COVID-19 s-au resimțit mai puternic în primele luni de pandemie, astfel că în martie, numărul de anunțuri s-a redus la 29.900, comparativ cu circa 32.500 de anunțuri de angajare, în februarie 2020, pentru ca mai apoi, în aprilie, să înregistreze o nouă contracție, la 22.250 de anunțuri.

Cu toate că în luna mai numărul de anunțuri de recrutare a scăzut sub pragul de 20.000, ulterior, în lunile ce au urmat, ofertele de muncă de pe OLX au început să crească treptat, ajungând la aproximativ 23.100 de anunțurilor de angajare, în iunie, și apoi la 24.300, în iulie 2020.

“Cifrele extrase din platforma OLX ne-au arătat în mod evident că pandemia, în faza ei inițială, a lovit puternic sectorul HoReCa și sectorul transporturilor externe. Odată cu măsurile de relaxare primite de la guvern, lucrurile s-au ameliorat. Însă, deși aceste dispoziții au ajutat firmele să își reia activitatea, nivelul de angajări a rămas unul scăzut în comparație cu anul trecut (-20% pentru ofertele de locuri de muncă), în timp ce numărul de candidați a crescut (+10%), cel mai probabil pe fondul unor disponibilizări și a unui aflux de personal întors din diaspora.”, afirmă Aida Ionescu, Head of Operations OLX.

Ingineri, meseriași, constructori - cei mai căutați candidați de pe piața muncii

Conform datelor OLX, în luna februarie 2020, în România, cei mai căutați candidați erau inginerii, meseriașii și constructorii (6.317 de anunțuri), lucrătorii în producție, depozite și logistică (6.176 de anunțuri), precum și șoferii, muncitorii în servicii auto și curierii (3.167 de anunțuri). De asemenea, la mare căutare era personalul din hoteluri și restaurante (2.413 anunțuri), dar și bonele și menajerele (2.306 anunțuri).

În luna iulie 2020, topul celor mai căutați candidați nu prezintă multe diferențe. Astfel, pe primul lor rămân inginerii, cu peste 7.000 de anunțuri de recrutare, mai multe chiar ca înainte de declanșarea crizei. Sunt urmați, de data aceasta de categoria șoferi, muncitori în servicii auto și curieri (3.255 de anunțuri), iar pe locul al treilea sunt lucrătorii în producție, depozite și logistică (2.016 anunțuri). Angajatorii se uită, de asemenea, și după bone și menajere (1.806 anunțuri).

Iunie și iulie 2020, cele mai active luni pentru recrutare

Dacă în lunile ianuarie și februarie ale acestui an, numărul celor care și-au depus CV-urile în căutarea unui job a fost mai mare decât în perioadele similare din 2019, în martie, datele platformei OLX arată primele contracții, apărute odată cu izbucnirea pandemiei de coronavirus. Așadar, în martie 2020, numărul de candidați care au aplicat la un job a fost de aproximativ 161.500 de persoane, în scădere cu 8,24% față de martie 2019.

Din luna mai, însă, numărul de candidați a început să intre pe un trend pozitiv, și a ajuns la 177.606, cu un plus de 4,28% comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Cele mai bune luni, după izbucnirea pandemiei și până în prezent, au fost iunie și iulie, când pe OLX au aplicat pentru joburi 204.050 de candidați (+18,29% față de iunie 2019), respectiv 196.521 de aplicanți (+19,18% față de iulie 2019).

Previzibil, și numărul de aplicări pentru un loc de muncă a fost în creștere în lunile iunie și iulie 2020, comparativ cu perioada similară din 2019, cu un avans de 8,72%, respectiv 7,85%.

La mai multe luni de la declanșarea crizei, în iulie 2020, cele mai populare anunțuri au rămas cele pentru șoferi, muncitori în servicii auto și curieri (296.208 candidați), urmate de cele pentru ingineri și constructori (174.549 candidați). Interesant de observat este că pe locul al treilea între cele mai căutate meserii se situează cele din HoReCa (173.314 candidați), în ciuda faptului că acesta a fost unul dintre sectoarele cele mai afectate de criză.

Situația joburilor remote

O categorie aparte care se regăsește pe platforma OLX este cea a anunțurilor de joburi cu regim de muncă remote.

Anul 2020 a început cu 1.989 de anunțuri noi de angajare în regim de muncă de acasă, pentru ca în luna februarie, totalul să urce la 2.213 anunțuri, fiind din acest punct de vedere cea mai puternică lună pentru categoria de joburi remote.

Începând cu luna martie 2020 s-au observat scăderi în cadrul anunțurilor de joburi remote, cifrele ajungând în prezent la 1.521 pentru iunie și la 1.501 pentru iulie.

Reducerea numărului de joburi remote vine din faptul că ofertele de muncă remote pentru categoria de angajați blue collars presupun, în general, munca la distanță, și implicit deplasare, iar acestea au fost primele la care s-a renunțat, fiind imposibil de recrutat, în contextul izolării în case. Mai mult, de măsurile de izolare și închiderea granițelor au fost afectate și joburile din transporturi internaționale sau cele care presupuneau deplasări în interes de serviciu.

În acest context, în luna iulie 2020, pe OLX, anunțurile de angajare în sistem de muncă la distanță reprezintă 6,2% din totalul anunțurilor active, procent similar cu cel din perioada similară a anului trecut (6,4%).

Cei mai căutați candidați pentru joburile remote

În ultimele luni, cele mai multe joburi cu opțiunea de muncă la distanță pentru români au fost pentru funcțiile de:

șoferi, muncitori în servicii auto și curieri

ingineri, meseriași și constructori

specialiști în domeniile informatică și telecomunicații

specialiști în marketing, PR și media

lucrători în domeniile financiar și contabilitate

bone și menajere

Astfel, în iulie 2020, putem observa că cele mai multe joburi cu posibilitatea de muncă la distanță au fost postate de angajatori pentru șoferi, muncitori în service-uri auto și curieri. Astfel, firmele au activat 422 de anunțuri de angajare de acest tip, adică aproape 13% din totalul anunțurilor pentru aceste funcții (3.255).

Mai departe, alte 289 de anunțuri (4,1% din total anunțuri) au fost destinate recrutării de ingineri, meseriași și constructori, dintr-un total de 7.044 de anunțuri active pentru candidații din aceste categorii.

De asemenea, 91 de anunțuri de angajare în sistem remote de IT-iști și specialiști în telecomunicații dintr-un total de 290 de oferte de muncă active (31%) și 82 de anunțuri pentru angajare în domeniile marketing, PR și media, adică 44% din totalul de 188 de anunțuri active. Alte 51 de anunțuri au fost pentru angajarea de specialiști în domeniul financiar-contabil în sistem remote, dintr-un total de 471 (11%), iar alte 51 de postări aveau ca scop identificarea de bone și menajere în regim remote, cifră care reprezintă 3% din totalul ofertelor de muncă pentru aceste meserii (1.806 anunțuri).

Recrutarea la distanță - trenduri de creștere pe OLX

În contextul pandemiei și regulilor impuse românilor privind distanțarea socială, în martie 2020, OLX a introdus pentru angajatori opțiunea de recrutare la distanță pentru joburile disponibile.

Încă din prima lună au fost angajatori care au optat pentru acest tip de recrutare, astfel că în martie 2020 un număr de 332 de anunțuri de angajare bifau opțiunea de recrutare la distanță. Cu aceste cifre, anunțurile cu opțiunea de recrutare la distanță reprezentau, în luna martie, 1,1% din totalul anunțurilor active. Cele mai multe erau pentru angajarea de ingineri, meseriași și constructori (97), pentru șoferi și curieri (46) și pentru bone sau menajere (28).

Ulterior, această opțiune a căpătat tot mai mult teren, astfel că numărul de anunțuri cu recrutare la distanță a crescut la peste 1.200 în aprilie (5,41% din total oferte de angajare active), apoi la peste 2.300 în luna mai (12,3% din total). Trendul de creștere a anunțurilor în care recrutarea se desfășura la distanță s-a menținut și în lunile iunie - 2.753 de anunțuri (12% din total) și iulie – 2.840 de anunțuri (11,7%).