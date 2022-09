Ai nevoie de un medic acum? Afla cum poti intra in legatura oricand cu medici specialisti - webPR

În data de 15 Septembrie 2022 s-au aprobat normele metodologice care cuprind lista serviciilor medicale, condițiile de organizare și funcționare, precum și modalitățile de acordare a serviciilor de telemedicină (Hotărârea 1133/2022 din 15 Septembrie).

În România serviciile de telemedicină au apărut înaintea pandemiei de COVID-19, iar în timpul acesteia au cunoscut o expansiune semnificativă.

Dintre platformele medicale și aplicațiile existente, aplicația Ringdoc propune și oferă un serviciu de telemedicină unic în România, prin posibilitatea de a intra în consultații cu medici specialiști și generaliști fără programări prealabile.

Modul de funcționare este simplu și practic: atunci când ai nevoie de un medic specialist sau generalist și ai un dispozitiv cu conexiune la internet (telefon, tabletă, laptop) intri fie pe Ringdoc.ro fie îți instalezi aplicația Ringdoc din Google Play sau App Store și soliciți o consultație. Toți medicii din specialitatea dorită vor primi o cerere și cel care este disponibil primul va intra într-o consultație prin apel video cu tine.

Pacienții care au utilizat deja aplicația Ringdoc pentru consultații medicale au fost uimiți de faptul că pot intra într-o consultație cu un medic generalist sau specialist fără să facă o programare. Peste 96% din cei care au efectuat o consultație online până în acest moment au afirmat că vor recomanda această aplicație celor apropiați. Ușurința conectării, posibilitatea de a încărca documente medicale pe care medicul să le studieze, lipsa constrângerilor legate de un program și locații fixe, conving din ce în ce mai mulți pacienți să aleagă serviciile de telemedicină.

Dacă nu ați încercat până acum o consultație online, dorim să vă prezentăm câteva beneficii care fac din telemedicină o practică uzuală pentru prevenția și monitorizarea sănătății dumneavoastră:

✓ CONFORT, ACCESIBILITATE ȘI TIMP ECONOMISIT

Nu trebuie să conduci pana la cabinetul medicului sau la clinică, să parchezi, să te plimbi pe holuri sau să stai într-o sală de așteptare. Îți poți consulta medicul din confortul propriei case, atât pentru tine, cât și pentru unul dintre membrii familiei tale și astfel video-consultațiile pot fi mai ușor de încadrat în programul tău încărcat.

✓ CONTROLUL BOLILOR INFECȚIOASE

Cu ajutorul aplicației Ringdoc poți să eviți contactul direct cu alte forme de boala si orele petrecute în sălile de așteptare din spitalele publice sau private. Apelând un medic de acasă prin intermediul aplicației ai un control mai bun in ceea ce privește prevenția si monitorizarea stării tale de sănătate.

✓ ASISTENȚĂ PRIMARĂ ȘI MANAGEMENTUL AFECȚIUNILOR CRONICE

In urma unui consult medical fizic obții un diagnostic, un tratament si o recomandare de control care v-a trebui sa se efectueze tot fizic in cabinet. In acest fel pacientul nu mai are legătură cu medicul respectiv si evoluția nu mai este urmărită până la următoarea programare. Prin intermediul aplicației Ringdoc pacientul poate contacta medicul de fiecare data când simte ca este necesară o discuție cu medicul curant sau o a doua opinie iar răspunsul este imediat.