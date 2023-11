Ce mașini second-hand se vând cel mai ușor și cel mai greu în 2023, în România

Românii preferă mașinile second-hand din clasa economică, potrivit unei platforme online de verificare a istoricului auto, care mai arată ce modele se vând mai ușor și mai greu în România, în 2023.

Românilor le ia și peste 2 luni pentru a vinde anumite modele de mașini SH, conform carVertical. Platforma arată că toate mașinile din top 5 cele mai vândute vehicule auto din România provin din Japonia, fiind produse de Honda, Suzuki și Mitsubishi.

Este nevoie în medie de 25,7 zile pentru a vinde o Suzuki Grand Vitara, care este mașina cel mai rapid vândută din țară. Această mașină oferă șoferilor capabilități SUV și este și destul de ieftină, ceea ce o face o alegere populară pe piața mașinilor second hand.

Grand Vitara este urmată de Honda Accord (26,3 zile), Honda Civic (26,5 zile), Suzuki Swift (26,5 zile) și Mitsubishi ASX (27 de zile).

Aceste modele au o reputație bună în rândul șoferilor, ceea ce duce la o crește a cererii. Dintre toate mașinile vândute în România, vehiculele din clasa economică își găsesc cel mai rapid un cumpărător.

Top mașini SH care se vând cel mai ușor în 2023, în România

Suzuki Grand Vitara - 25,7 zile Honda Accord - 26,3 zile Honda Civic - 26,5 zile Suzuki Swift - 26,5 zile Mitshubishi ASX - 27 zile

De cealaltă parte, vehiculul care se vinde cel mai greu în România este Porsche Taycan, care stă în medie 66,9 de zile pe piață.

Jeep Renegade (52,5 zile), Kia Niro (51,8 zile) și Alfa Romeo Stelvio (51,1 zile) sunt, de asemenea, mașini care necesită mai mult timp pentru a le vinde. La mică distanță în spatele lor un alt Porsche și-a asigurat locul 5 – Porshe 911, vândut în medie în 48,3 zile.

În general, mașinile de lux și de clasă premium sunt mai greu de vândut, deoarece doar o mică parte din șoferi își pot permite să cheltuiască zeci sau chiar sute de mii de euro pe un vehicul.

Multe mașini de lux ajung în România din țările occidentale, deoarece selecția acestor modele direct de pe piașa autohtonă este limitată. Acest lucru aduce riscuri suplimentare pentru cumpărători, deoarece fraudarea kilometrajului și daunele ascunse sunt probleme încă destul de comune pe piața mașinilor second hand.

Top mașini SH care se vând cel mai greu în 2023, în România

Porsche Taycan - 66,9 Jeep Renegade - 52,5 Kia Niro - 51,8 Alfa Romeo Stelvio - 51,1 Porsche 911 - 48,3

Platforma mai arată că este mai greu să vinzi modelele populare de mașini. Spre exemplu, pentru a vinde un Volkswagen Golf în România este nevoie, în medie, de 31 de zile. Oferta de Golf-uri pe piață este mare, prin urmare vânzătorii trebuie să dea dovadă de răbdare până găsesc un cumpărător.

Diferite modele ale aceluiași producător se vând, de asemenea, diferit. De exemplu, Dacia Logan își găsește un proprietar nou în 4 săptămâni (28,7 zile), în timp ce este nevoie de o săptămână în plus (34,8 zile) pentru a vinde o Dacia Lodgy.

Mărcile populare precum BMW se situează undeva la mijloc, ceea ce arată că mulți cumpărători sunt pretențioși și nu se grăbesc să cumpere prima mașină care le apare pe portalurile de anunțuri.

„Piața de mașini second hand din România suferă în continuare de consecințele cauzate de războiul în curs de desfășurare al Rusiei în Ucraina. Pe măsură ce lanțul de livrare a mașinilor noi este întrerupt, acest lucru afectează și piața de mașini second hand. Nu este clar când se va îmbunătăți situația, ceea ce duce la o căutare mai lungă și mai complicată pentru mașinile second hand”, spune Matas Buzelis, expert auto carVertical.