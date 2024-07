Mașini electrice noi la prețul de 16.500 dolari bucata - cum adună bani un producător auto falimentar, în SUA

Compania falimentară Fisker, care ar fi vrut să concureze cu Tesla în producția mașinilor electrice, a ajuns acum să vândă ultimele vehicule „verzi” pe care le mai are pe stoc la un preț mediu de 16.500 de dolari bucata, mult sub prețul de pornire de 70.000 de dolari la care vindea mai demult unele modele.

Potrivit TechCrunch, Fisker are un cumpărător care vrea să cumpere întregul stoc rămas, de 3.321 de automobile terminate, la un preț total de 46,25 de milioane de dolari. E vorba de SUV-uri Fisker Ocean electrice. Prețul mediu este astfel de 14.000 de dolari bucata, dar valoarea de achiziție diferă în funcție de starea mașnilor: 16.500 de dolari pe un automobil în stare bună, 2.500 de dolari pe o mașină defectă și 3.200 de dolari pentru un autovehicul înregistrat anterior.

În cadrul procedurii de faliment, producătorul auto a cerut instanței din statul american Delaware să aprobe tranzacția, conform unor documente depuse la dosar.

Potențialul cumpărător este o firmă de leasing din New York, potrivit Wall Street Journal. American Lease oferă mașini în leasing șoferilor care fac transport de persoane ride-hailing (gen Uber) în zona New York City. Aici, flotele de ride-hailing trebuie să ajungă la emisii de carbon zero până în anul 2030.

Compania Fisker Inc. a fost fondată în anul 2016, de antreprenorul danez Henrik Fisker, alături de soția sa Geeta Gupta-Fisker. Modelul său de bază, Fisker Ocean, a fost lansat abia în anul 2013 și era fabricat în Austria, la Graz, de către constructorul de mașini Magna Steyr (deținut de compania canadiană Magna International). Fisker Inc. și-a cerut intrarea în faliment, în luna iunie 2024. Compania este succesoarea unei alte firme, care a dat faliment în anul 2014, Fisker Automotive. Aceasta fusese înființată în 2007, de Henrik Fisker alături de Bernhard Koehler.