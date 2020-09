Magazin online de maşini de cusut: Cu cât au crescut vânzările în pandemie şi ce maşini au cumpărat românii

Produsele care au generat cele mai multe vânzări sunt mașinile japoneze de la Brother, urmate îndeaproape de mașinile Bernina și Bernette din Elveția, spun reprezentanţii unui magazin online care comercializează maşini de cusut şi brodat. Iar în în această perioadă suma medie cheltuită de români pe astfel de produse a fost de aproximativ 900 lei.

Mașinile de cusut și brodat casnice pentru acasă și ateliere mici au avut o evoluție foarte bună, în special în vânzările online. De altfel, în toată Europa vânzările au explodat pe acest segment și producătorii încă încearcă să își adapteze stocurile la noile cerințe, fabricile din Asia lucrează la 100% capacitate și fac față cu greu cererii” - declară Dan Coandă, Director Operațional Bro Rom Industrial Machines SRL, firma care operează magazinul online CusutșiBrodat.ro.

În perioada pandemiei, numărul tranzacțiilor online s-a dublat față de aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu începutul anului 2019, vânzările online CusutșiBrodat.ro au crescut cu aproximativ 62%, iar categoriile de produse pe care s-au înregistrat cele mai mari creșteri au fost: mașinile de cusut și mașinile de surfilat casnice, urmate de mașinile de brodat și mașinile combinate de cusut și brodat.

Pe perioada pandemiei s-a observat o schimbare de comportament în rândul clienților, astfel încât în prima jumătate a anului tot mai mulți utilizatori au optat pentru plata online cu cardul. De asemenea, clienții online preferă achiziționarea unei mașini de cusut și brodat de la o marcă bună, iar magazinul online CusutșiBrodat.ro oferă branduri cu tradiție precum Brother, Bernina sau BabyLock. Magazinul online are peste 200 de mașini disponibile și oferă un sistem de bonificație cu puncte de fidelitate primite la fiecare comandă.

În această perioadă suma medie cheltuită a fost de aproximativ 900 lei. Cumpărătorii au achiziționat îndeosebi, mașini de cusut și de brodat pentru acasă și pentru ateliere mici, spun reprezentanţii magazinului.

Prețurile mașinilor variază de la 500 lei - cea mai ieftină mașină de cusut - pănă la 40.000 lei - cea mai scumpă mașină de brodat. Prețul mașinilor este influențat de caracteristicile și funcțiile de care dispune fiecare mașină de cusut sau de brodat, dar și de tipurile de cusături pe care le poate efectua (unele mașini au până la 1200 de tipuri de cusături), grosimea materialului cu care pot lucra și tehnologie.

În ceea ce priveşte profilul cumpărătorului, ponderea cea mai mare este către persoane fizice: procentul fiind de 70% cumpărători persoane fizice și 30% cumpărători persoane juridice. Profilul cumpărătorului din sectorul persoanelor fizice este conturat, de cele mai multe ori, de un ”one man show” sau însoțit de către familie, care are ca hobby cusutul și brodatul sau care a lucrat în ateliere mici și dorește să se dezvolte acasă.

“În perioada pandemiei, în Europa au explodat vânzările de mașini casnice de cusut și brodat, astfel încât au fost probleme de aprovizionare pentru scurt timp la mai multe modele. Momentan, mai sunt probleme doar cu stocurile furnizorilor pe câteva modele de mașini, dar suntem asigurați că se vor rezolva în următoarele 2 luni. A fost un val uriaș de cereri și deși fabricile au lucrat la capacitate maximă, nu au reușit să onoreze toate comenzile. Din fericire, am reușit să gestionăm cu bine întreaga situație și am comunicat cu clienții dacă am întâmpinat neplăceri”, spun reprezentanţii magazinului.

Magazinul online a fost creat acum mai bine de 13 ani, dar la început utilizatorii doar se uitau pe gama de produse și comandau telefonic.

De cele mai multe ori achiziția se finaliza în showroom când clienţii veneau să vadă și să cumpere un produs sau veneau să ridice o comandă plasată telefonic.

În ultimii 3-4 ani, vânzările magazinului online au crescut foarte mult, de la an la an, atât ca număr de clienţi, comandă medie, etc. Comparativ, vânzările din anul curent au crescut cu aproximativ 1200% versus aceeași perioadă a anului 2017, au mai spus pentru StartupCafe proprietarii companiei.