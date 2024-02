Magazinele online din România rezistă pe piață mai puțin de 2 ani. Cu ce se confruntă antreprenorii din domeniu (firmă)

Speranța de „viață” a magazinelor online din România este de sub 2 ani, potrivit unei firme de servicii de marketing direct care mai arată cu ce obstacole se confruntă antreprenorii din domeniul comerțului electronic.

„Piața magazinelor de e-commerce este una dintre cele mai dure piețe din România, cu o «speranță de viață» sub 2 ani. Barierele de intrare sunt foarte jos, de aceea în fiecare an intră pe piață multe mii de companii, însă în fiecare an cam tot pe atâtea se închid, pentru că sunt atacate de concurenți cu prețuri mai mici, cu furnizori mai competitivi și cu bugete de marketing mai bine alocate”, susține Marian Șeitan, director general Mediapost Hit Mail.

Potrivit lui, luptele grele în piața de e-commerce se dau „pe produs și marketing”.

„Întreprinzătorii care nu înțeleg asta și vor să-și facă ei totul, cu mâinile lor sau cu angajați care trebuie și ei gestionați, încep să gâfâie și de multe ori închid business-ul”, a mai declarat Șeitan.