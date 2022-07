Lista plajelor partenere pe care Tazz by eMag livrează mâncare și alte produse

Aplicația românească de livrări Tazz, deținută de gigantul e-commerce eMag, a lansat un serviciu prin care clienții își pot comanda direct pe plajă mâncare, băuturi și alte produse. 250 de restaurante locale și 13 plaje participă la acest serviciu.

Noul serviciu Tazz, de livrare pe timpul verii, este disponibil pe plajele și la unitățile de cazare din stațiunea Mamaia, precum și pe plajele din Constanța.

În plus, turiștii și constănțenii își pot savura prânzul comandat prin aplicație în zonele de lounge by Tazz, special amenajate la The Beach by Shut Up din Mamaia și la Zoom Beach din Constanța.

Tazz livrează în cel mai scurt timp o varietate de produse de vacanță, de la înghetață, dulciuri și snacks-uri, la băuturi alcoolice și non-alcoolice, gheață, cărți și accesorii de plajă (jucării de apă, produse de protecție solară, dermatocosmetice, prosoape, șlapi și jocuri de societate). Utilizatorii pot comanda atât la unitățile de cazare din Mamaia, cât și direct pe plajele partenere.

De acum, clienții Tazz își pot da comandă din aplicație la cele 13 plaje partenere din Mamaia și Constanța: The Beach by Shut Up, Zoom Beach, Mystyryum, Vera, Paco, Tortuga, One Beach 1 și 2, La bicicletă, Yes Beach, Mondo Beach, Zen Beach și Cotton Beach.

Comanda este livrată de riderii Tazz la zonele de pick-up, special amenajate pe fiecare dintre aceste plaje.

„În perioada de vară, nu e niciun secret că oamenii își petrec mult timp în afara locuinței, fie că vorbim de vacanțe sau de viața de zi cu zi. În consecință, așa cum facem de fiecare dată, ne-am adaptat serviciile la comportamentul clienților și am lansat livrarea pe plajele partenere din Constanța și Mamaia, acoperind în același timp și zonele de cazare. Vorbim atât de produsele specifice de sezon, cum ar fi cremele de soare, băuturile răcoritoare, înghețata livrată în cutii termoizolante, cât și de cărți sau preparate de la restaurante. Le mulțumim restaurantelor partenere din Constanța și Mamaia pentru deschidere, dar și plajelor cu care suntem foarte bucuroși să colaborăm începând din această vară.” a declarat Răzvan Acsente, Chief Marketing Officer Tazz.

Vara aceasta, Tazz livrează și la malul mării, mărind aria de acoperire și în stațiunea Mamaia, pe lângă cele 33 de orașe deja active în aplicație.